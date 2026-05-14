Très attendu par les amateurs de conduite arcade, Forza Horizon 6 doit débarquer officiellement dans quelques jours seulement. Mais avant même son lancement, le titre de Playground Games fait parler de lui… Pour de tristes raisons.
Chez Microsoft, on imaginait probablement un lancement parfaitement huilé pour le nouveau Forza Horizon 6. Raté… À un peu plus d’une semaine de sa sortie officielle, une version PC complète du jeu (soit 155 Go de données) s’est retrouvée en circulation sur la toile, permettant à certains joueurs peu scrupuleux de découvrir le titre avant l’heure, comme révélé par le magazine TechSpot.
Un départ en trombe… mais beaucoup trop tôt
Selon plusieurs médias spécialisés, cette build PC non chiffrée aurait rapidement été crackée, avant d’être diffusée via différents réseaux de partage. Le leak ne serait visiblement pas lié à un preload Steam mal configuré, contrairement aux premières rumeurs apparues en ligne. Pour Playground Games et Microsoft, difficile évidemment de laisser passer ce type de fuite sans réagir.
Aussi, dès lundi 11 mai, le studio prenait la parole pour avertir les joueurs, en confirmant que toute personne utilisant cette version piratée s’exposait à des sanctions particulièrement sévères. On parle ici de bannissements « franchise-wide », autrement dit des exclusions pouvant concerner l’ensemble de l’écosystème Forza, voire de bans matériels dans certains cas.
Selon SteamDB, le nouveau Forza Horizon 6 « a probablement été divulgué par quelqu’un (un testeur, un influenceur, etc.) ayant eu un accès anticipé au jeu ».
Des bannissements matériels à vie ?
Et Microsoft ne semble pas (du tout) décidé à plaisanter avec cette fuite, puisque le géant américain inflige actuellement des bannissements qui vont jusqu’au 31 décembre 9999 (oui oui) à tous ceux surpris en train de lancer cette version piratée et/ou d’utiliser des mods provenant du leak en question.
Des sanctions radicales, puisqu’elles reposent directement sur le HWID (soit l’identifiant matériel, ou Hardware ID) des machines concernées. En clair, certains PC se retrouvent bannis sur plusieurs générations de jeux Forza, sans possibilité de contourner la mesure via une simple réinstallation de Windows ou la création d’un nouveau compte.
Rappelons que si certains internautes sillonnent illégalement les routes du Japon (le nouvel environnement de cet opus), de nombreux médias spécialisés, eux, disposent déjà du jeu depuis plusieurs jours, dans un cadre parfaitement officiel, et les premiers tests complets ne devraient donc plus tarder à tomber.
Forza Horizon 6 sera disponible dès ce vendredi 15 mai pour les utilisateurs ayant précommandé la version Premium, tandis que le reste des joueurs devra sagement patienter jusqu’au 19 mai, date de lancement officiel de ce nouvel opus. Le jeu sera également accessible via le Xbox Game Pass, à condition d’être titulaire d’un abonnement Ultimate.