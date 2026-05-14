Aussi, dès lundi 11 mai, le studio prenait la parole pour avertir les joueurs, en confirmant que toute personne utilisant cette version piratée s’exposait à des sanctions particulièrement sévères. On parle ici de bannissements « franchise-wide », autrement dit des exclusions pouvant concerner l’ensemble de l’écosystème Forza, voire de bans matériels dans certains cas.

Selon SteamDB, le nouveau Forza Horizon 6 « a probablement été divulgué par quelqu’un (un testeur, un influenceur, etc.) ayant eu un accès anticipé au jeu ».