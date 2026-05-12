Le 4 juin dernier, nous testions l’AMD Radeon RX 9060 XT au travers d’un modèle « Challenger OC » signé ASRock. Depuis, c’est un peu le silence radio chez AMD qui a surtout fait du bruit dans le monde des CPU.

Changement d’optique aujourd’hui puisque nos confrères de VideoCardz ont eu vent d’une nouvelle carte graphique en préparation chez AMD. Une carte qui doit redessiner l’offre RDNA 4 en se plaçant comme le modèle le plus accessible, moins onéreux que la Radeon RX 9060.

Sur le principe, AMD aurait donc logiquement décidé de la nommer Radeon RX 9050, mais une analyse des premières informations sur les caractéristiques techniques de la bête rend les choses un peu moins claires. En effet, le GPU utilisé sur la RX 9050 serait le même que celui de la RX 9060 XT.