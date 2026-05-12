La Radeon RX 9050 serait une carte logiquement moins puissante et moins onéreuse que la RX 9060. RDNA 4 pour tous ?
Près d’un an après la sortie de son dernier modèle de Radeon RX RDNA 4, AMD aurait donc dans l’idée de rendre sa génération de cartes graphiques encore un peu plus accessibles avec une Radeon RX 9050.
Après les Radeon RX 9060 XT et RX 9060
Le 4 juin dernier, nous testions l’AMD Radeon RX 9060 XT au travers d’un modèle « Challenger OC » signé ASRock. Depuis, c’est un peu le silence radio chez AMD qui a surtout fait du bruit dans le monde des CPU.
Changement d’optique aujourd’hui puisque nos confrères de VideoCardz ont eu vent d’une nouvelle carte graphique en préparation chez AMD. Une carte qui doit redessiner l’offre RDNA 4 en se plaçant comme le modèle le plus accessible, moins onéreux que la Radeon RX 9060.
Sur le principe, AMD aurait donc logiquement décidé de la nommer Radeon RX 9050, mais une analyse des premières informations sur les caractéristiques techniques de la bête rend les choses un peu moins claires. En effet, le GPU utilisé sur la RX 9050 serait le même que celui de la RX 9060 XT.
VideoCardz évoque un Navi 44 XT avec ses 2 048 cœurs et donc plus complet que le Navi 44 XL employé sur la Radeon RX 9060 et qui ne dispose pour sa part « que » de 1 792 cœurs.
L’entrée de gamme RDNA 4
Précision importante, nos confrères reconnaissent qu’il ne s’agit pour l’heure que de rumeurs en provenance d’une source unique. Il est possible que des informations contradictoires nous parviennent prochainement.
Pour l’heure, si la Radeon RX 9050 semble prendre l’avantage sur la RX 9060 avec un GPU plus costaud, cette dernière fonctionnerait à des fréquences plus élevées pour compenser et reprendre le leadership. Des écarts de fréquences observés aussi bien en « base » qu’en « boost ».
Ainsi, alors que la Radeon RX 9060 démarre à 2 400 MHz pour atteindre jusqu’à 2 990 MHz en boost, la RX 9050 doit se contenter d’une fréquence de base de 1 920 MHz pour un boost limité à 2 600 MHz. Une différence bien réelle donc alors que, pour le reste, les cartes sont similaires.
Il est donc toujours question d’associer 8 Go de mémoire vidéo en GDDR6 sur un bus d’interface en 128-bit. De fait, la bande passante mémoire s’établirait à 288 Go/s comme sur la Radeon RX 9060. La prise en charge PCI Express irait, là encore, jusqu’au PCIe Gen 5 x16.
Enfin, nos confrères soulignent qu’ils n’ont pas d’information sur la puissance exigée par la carte graphique, mais il serait question de recommander un bloc de 450 W alors qu’on parle de 500 W pour la Radeon RX 9060 XT. Bien sûr, il est encore trop tôt pour avoir un prix ou une date de lancement.