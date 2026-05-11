Rares sont les Radeon RX à disposer de ce connecteur 16 broches, mais elles peuvent aussi être touchées par des problèmes de fonte.
Depuis que NVIDIA a adopté ce tristement célèbre connecteur 16 broches – ou 12VHPWR –, des cas de fontes ont été rapportés sur les cartes graphiques les plus puissantes de la firme. Des cas qui semblent aussi devoir concerner une poignée de modèles AMD.
De la mauvaise répartition du courant
Sur Clubic, nous avons abondamment relayé les premiers problèmes liés à la fonte des connecteurs ou adaptateurs 12VHPWR remontés par des usagers en possession de cartes graphiques NVIDIA.
Il ne faut toutefois pas s’imaginer que ces soucis ne se rencontrent que sur des modèles de GeForce. Simplement, NVIDIA a plus largement utilisé ce nouveau connecteur dont le principe même est plus sujet à la fonte. Ainsi, quelques cas ont été observés sur certaines des rares cartes AMD Radeon RX équipées de la sorte, chez ASRock notamment.
Relayé par nos confrères de VideoCardz, le cas d’une ASRock RX 9070 XT cité par TerraWare PC n’est que l’un des derniers exemples en date. Présenté sur la plateforme X.com avec une petite vidéo à l’appui, l’exemple ne laisse guère de place au doute.
Des AMD Radeon RX également touchées
Sur la séquence, on voit de manière on ne peut plus claire que la fonte a affecté la prise de l’adaptateur d’alimentation autant que le connecteur présent sur la carte graphique. Un unique brin en a fait les frais.
Une fois encore, on peut légitimement supposer que l’intensité du courant électrique a mal été répartie sur l’ensemble du connecteur 16 broches. Un des brins s’est retrouvé avec une charge bien trop importante et a fondu. Dans le cas présent, on parle de l’utilisation d’une alimentation ASUS TUF Gaming 1000W ATX 3.0, laquelle n’est pas en cause.
Rappelons qu’ASUS a justement été l’un des fabricants les plus actifs pour trouver des solutions au problème. Après la mise en place de connecteurs colorés pour être sûr que la prise est correctement insérée – ça reste la cause première de fontes –, ASUS a développé un câble spécifique prévu pour mieux répartir le courant sur les différents brins.L’ASUS ROG Equalizer a été présenté il y a peu et testé encore plus récemment par Der8auer sans que celui-ci ne parvienne à comprendre le fonctionnement d’un produit qui semble, malgré tout, parvenir à ses fins.