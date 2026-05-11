Sur Clubic, nous avons abondamment relayé les premiers problèmes liés à la fonte des connecteurs ou adaptateurs 12VHPWR remontés par des usagers en possession de cartes graphiques NVIDIA.

Il ne faut toutefois pas s’imaginer que ces soucis ne se rencontrent que sur des modèles de GeForce. Simplement, NVIDIA a plus largement utilisé ce nouveau connecteur dont le principe même est plus sujet à la fonte. Ainsi, quelques cas ont été observés sur certaines des rares cartes AMD Radeon RX équipées de la sorte, chez ASRock notamment.

Relayé par nos confrères de VideoCardz, le cas d’une ASRock RX 9070 XT cité par TerraWare PC n’est que l’un des derniers exemples en date. Présenté sur la plateforme X.com avec une petite vidéo à l’appui, l’exemple ne laisse guère de place au doute.