De plus en plus puissantes, mais aussi de plus en plus énergivores, les cartes graphiques haut de gamme imposent d'être particulièrement respectueux des spécifications techniques avancées par les marques.
La carte graphique Zotac d'un usager Reddit a comme qui dirait du plomb dans l'aile. Il n'est toutefois pas question de remettre en cause le fabricant, mais cet usager qui n'a pas suivi les recommandations mises en avant par Zotac.
Un nouveau problème de fonte de GeForce…
Vous vous souvenez forcément de ces problèmes de fonte rencontrés par des usagers de GeForce RTX 4090 illustrant le triste destin de leur adaptateur 16 broches 12VHPWR ?
NVIDIA avait été empêtrée dans cette histoire durant de nombreux mois avant que, finalement, plusieurs décisions soient prises afin de davantage sécuriser le branchement et le fonctionnement même de ce câble d'alimentation chargé, sur les cartes graphiques les plus puissantes, de convoyer une puissance électrique jamais atteinte dans le petit monde de nos PC.
Malgré ces diverses précautions, nous nous faisons aujourd'hui encore l'écho d'un cas de fonte. Pourtant, si les photos sont impressionnantes, il convient de bien le distinguer des cas précédemments évoqués.
Ah oui, aucun doute, c'est « cramé » de chez « cramé » là ! ©VideoCardz
… peut-être bien lié à l'imprudence de l'usager
Sur Reddit, un usager a donc présenté des photos pour le moins évocatrices. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, aucun doute n'est possible : la fonte du connecteur et de la prise de ce qui semble être une Zotac GeForce RTX 5090 SOLID est même très impressionnante !
À en croire l'utilisateur, le problème est survenu sur une configuration à base de processeur AMD Ryzen 5 5600X alors que ce dernier – resté à moins de 60°C – n'était clairement pas le principal consommateur d'électricité. Toujours selon les dires du principal intéressé, la configuration tournait avec les derniers pilotes NVIDIA et le tout était animé par un bloc d'alimentation Cooler Master, un MWE 80Plus Gold 850 W V2… et c'est sans doute là le problème.
En effet, comme n'importe quel fabricant de carte graphique, Zotac publie les spécifications techniques de sa GeForce RTX 5090 SOLID. Des spécifications qui mettent ainsi l'accent sur l'alimentation à utiliser pour faire fonctionner la bête : un bloc capable de délivrer 1 000 watts est mentionné. Alors, il est tout à fait possible que le problème soit plus complexe que cela et que d'autres points soient à mettre en cause, mais voilà déjà un tort évident de l'usager.