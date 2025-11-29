Vous vous souvenez forcément de ces problèmes de fonte rencontrés par des usagers de GeForce RTX 4090 illustrant le triste destin de leur adaptateur 16 broches 12VHPWR ?

NVIDIA avait été empêtrée dans cette histoire durant de nombreux mois avant que, finalement, plusieurs décisions soient prises afin de davantage sécuriser le branchement et le fonctionnement même de ce câble d'alimentation chargé, sur les cartes graphiques les plus puissantes, de convoyer une puissance électrique jamais atteinte dans le petit monde de nos PC.

Malgré ces diverses précautions, nous nous faisons aujourd'hui encore l'écho d'un cas de fonte. Pourtant, si les photos sont impressionnantes, il convient de bien le distinguer des cas précédemments évoqués.