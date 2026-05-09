Le 11 janvier dernier, une publication de IO Interactive avait provoqué une vraie tempête. En effet, même pour jouer en Full HD, le studio danois conseillait de disposer de 32 Go de mémoire vive !

Officiellement, il s'agissait d'un raté et le studio avait vite parlé de « quelques incohérences dans une version antérieure de la liste ». Mouais. Une semaine plus tard, de nouvelles configurations minimales étaient alors proposées, mais le détail de ces exigences restait un peu trop limité pour que les joueurs soient en mesure de se projeter : rien au-dessus du 1 080p par exemple.

À moins de trois semaines du lancement du jeu (le 27 mai prochain donc), IO Interactive a enfin dégainé des configurations plus complètes. En plus du Full HD, le QHD et l'UHD sont précisés avec des indications sur le niveau de détails graphiques et la vitesse d'animation.