À quelques semaines de la sortie de son jeu, le studio danois IO Interactive a finalement clarifié les exigences matérielles de 007 First Light.
Après deux publications successives – ni très heureuses ni très complètes – en tout début d'année, IO Interactive n'est plus du tout revenu sur les exigences matérielles de son nouveau jeu, le très attendu 007 First Light dont la sortie est calée au 27 mai 2026.
Prise en charge de DLSS 4.5, rien sur FSR/XeSS
Le 11 janvier dernier, une publication de IO Interactive avait provoqué une vraie tempête. En effet, même pour jouer en Full HD, le studio danois conseillait de disposer de 32 Go de mémoire vive !
Officiellement, il s'agissait d'un raté et le studio avait vite parlé de « quelques incohérences dans une version antérieure de la liste ». Mouais. Une semaine plus tard, de nouvelles configurations minimales étaient alors proposées, mais le détail de ces exigences restait un peu trop limité pour que les joueurs soient en mesure de se projeter : rien au-dessus du 1 080p par exemple.
À moins de trois semaines du lancement du jeu (le 27 mai prochain donc), IO Interactive a enfin dégainé des configurations plus complètes. En plus du Full HD, le QHD et l'UHD sont précisés avec des indications sur le niveau de détails graphiques et la vitesse d'animation.
La « recommandée » seulement pour du Full HD
Les deux premières configurations détaillées par IO Interactive sont identiques à celles proposées mi-janvier, après la réévaluation des besoins en mémoire vive. Les 16 Go sont donc de rigueur, mais il n'est pas question de 32 Go.
Notons également que si des cartes graphiques AMD et NVIDIA sont citées, il n'est jamais question de cartes Intel : il faudra donc vérifier la prise en charge des cartes ARC au lancement du jeu.
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-9500 ou AMD Ryzen 5 3500
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5700
- Mémoire vidéo : 6 Go
- Espace disque : 80 Go minimum, SSD requis
Cette première configuration évoquée par le studio n'est prévue que pour jouer en Full HD (1 080p) à 30 images par seconde et un « faible » (« low ») niveau de détails graphiques. Sans doute pas le plus agréable des scénarios.
Configuration « recommandée » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-13500 ou AMD Ryzen 5 7600
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6700 XT
- Mémoire vidéo : 8 Go
- Espace disque : 80 Go minimum, SSD requis
Une seconde configuration qui garde le Full HD, mais passe à 60 ips avec un niveau de détails graphiques sur « medium ». Notons la nette progression du côté des GPU.
Conseils DLSS 4.5 sur la configuration « ultra »
Les trois configurations suivantes permettent enfin de dépasser le Full HD, une définition d'image qui n'est pas vraiment à la pointe de la modernité. Notez que le principal changement imposé se situe au niveau de la carte graphique.
Configuration « enthusiast #1 » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-13500 ou AMD Ryzen 5 7600
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 4070 ou AMD Radeon RX 7800 XT
- Mémoire vidéo : 12 Go
- Espace disque : 80 Go minimum, SSD requis
On garde le même CPU (AMD ou Intel), mais le passage à une GeForce RTX 4070 d'un côté et à une Radeon RX 7800 XT marque une belle montée en puissance : c'est le nécessaire pour jouer en QHD (1 440p) à 60 ips avec un niveau de détails graphiques sur « élevé » (« high »).
Configuration « enthusiast #2 » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-13500 ou AMD Ryzen 5 7600
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XTX
- Mémoire vidéo : 16 Go
- Espace disque : 80 Go minimum, SSD requis
16 Go de mémoire vive et 16 Go de mémoire vidéo pour jouer en 4K à 60 ips, c'est ce qui est conseillé par IO Interactive, qui suggère aussi d'utiliser une GeForce RTX 4080 ou une Radeon RX 7900 XTX, ce qui se fait de mieux du côté des GPU AMD.
Configuration « ultra » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 7 7700X
- Mémoire vive : 32 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 5080
- Mémoire vidéo : 16 Go
- Espace disque : 80 Go minimum, SSD requis
Ultime montée en puissance pour une configuration « ultra » qui se focalise sur les GPU NVIDIA, impose 32 Go de mémoire vive et suggère d'utiliser DLSS 4.5 pour profiter d'un niveau de détails graphiques sur « ultra » tout en conservant la définition 4K. Notez que ce DLSS 4.5 doit permettre de dépasser les 200 ips avec une telle configuration.