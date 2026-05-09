En manipulant artificiellement les audiences, certains streamers perturbent directement l’algorithme de Twitch. Les diffusions frauduleuses mises en avant gagnent davantage de visibilité, ce qui, par conséquent, pénalise les créateurs honnêtes, celles et ceux qui tentent de construire leur communauté sans artifices.

Pour les accros au viewbotting, Twitch prévoit désormais de limiter artificiellement leur audience visible pendant une période définie. Si un streamer tente de gonfler ses statistiques avec de faux spectateurs, la plateforme plafonnera le nombre de viewers affichés sur l’ensemble de ses surfaces, en se basant sur les audiences « légitimes » historiquement observées sur la chaîne concernée.