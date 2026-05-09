Sur Twitch (comme ailleurs), les chiffres sont rois. Nombre de spectateurs, abonnés, pics d’audience… Chaque statistique contribue à bâtir la réputation d’un créateur de contenu. Mais derrière certains streams aux allures de carton d’audience se cachent parfois des méthodes beaucoup moins glorieuses.
Concrètement, il s’agit d’utiliser des logiciels automatisés ou des comptes artificiels pour gonfler le nombre de personnes supposément présentes sur un live. Cette mécanique de triche, c’est le viewbotting. L’objectif est de donner l’illusion d’un succès massif afin d’attirer de vrais spectateurs, séduire des sponsors et/ou grimper dans les recommandations de la plateforme. Bien sûr, Twitch interdit strictement ces pratiques depuis des années, mais le phénomène reste particulièrement difficile à éradiquer.
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Twitch prépare des sanctions plus sévères
Face à cette fraude persistante, Twitch semble décidé à passer à la vitesse supérieure. Dan Clancy, le PDG de la plateforme, a récemment confirmé qu’un nouveau système de pénalités allait être mis en place contre les streamers pris en flagrant délit de viewbotting, comme le révèle Engadget.
Jusqu’ici, Twitch sanctionnait déjà les manipulations d’audience, mais les critiques se multipliaient autour du manque de transparence et de fermeté des mesures appliquées. Certains créateurs accusés de gonfler artificiellement leurs statistiques semblaient parfois s’en sortir sans véritable sanction, rien de réellement dissuasif pour calmer les plus téméraires.
Aussi, le nouveau dispositif devrait introduire des sanctions progressives, avec une approche plus structurée selon la gravité des faits. Twitch veut également mieux distinguer les utilisateurs réellement responsables des streamers victimes de campagnes malveillantes. Comme sur d’autres réseaux, certains créateurs se retrouvent parfois ciblés par du faux trafic envoyé par des concurrents/détracteurs, afin de les pénaliser, de ternir leur réputation… voire de les faire bannir. Bonne ambiance.
Les streamers fraudeurs en sueur ?
En manipulant artificiellement les audiences, certains streamers perturbent directement l’algorithme de Twitch. Les diffusions frauduleuses mises en avant gagnent davantage de visibilité, ce qui, par conséquent, pénalise les créateurs honnêtes, celles et ceux qui tentent de construire leur communauté sans artifices.
Pour les accros au viewbotting, Twitch prévoit désormais de limiter artificiellement leur audience visible pendant une période définie. Si un streamer tente de gonfler ses statistiques avec de faux spectateurs, la plateforme plafonnera le nombre de viewers affichés sur l’ensemble de ses surfaces, en se basant sur les audiences « légitimes » historiquement observées sur la chaîne concernée.
Pour les annonceurs aussi, le sujet est sensible, puisque les marques investissent massivement dans le streaming et s’appuient sur les chiffres d’audience pour choisir leurs partenaires. Des statistiques truquées peuvent donc entraîner des contrats signés sur de mauvaises bases, avec au bout du compte des campagnes moins efficaces.
La question est maintenant de savoir si Twitch parviendra réellement à freiner le phénomène avec ses nouvelles règles. La plateforme promet régulièrement de renforcer ses outils de détection, mais les services de viewbotting continuent de prospérer sur des marchés parallèles particulièrement actifs.
Certaines plateformes proposent, par exemple, de bénéficier de 500 viewers pour une diffusion en live pour une quinzaine d’euros.
- Tri et filtrage efficaces des vidéos répertoriées sur la plateforme.
- Fonctionnalités de monétisation accessibles à tous les porte-monnaies.
- Interface réactive et agréable sur le web comme sur l'app mobile.