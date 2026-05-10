Notre dernière vidéo YouTube s'accompagne d'un jeu-concours avec 5 codes Adobe Firefly Premium à remporter. L'occasion de découvrir la suite d'outils d'IA générative d'Adobe sans avoir à passer par la case abonnement.
Avec Firefly Premium, Adobe ne propose plus seulement de générer des images à partir d'un prompt. La plateforme réunit désormais un ensemble large de fonctions créatives, entre retouche visuelle, génération vidéo, traduction audio et vidéo, création d'effets sonores ou encore moodboards via Firefly Boards. Elle sert aussi de porte d'entrée vers l'écosystème Adobe, de Photoshop à Express, tout en donnant accès à plusieurs modèles d'IA, dont ceux de l'éditeur californien et de partenaires comme Google, OpenAI ou Runway.
- Création d'image rapidement à partir d'une description.
- L'outil de recoloration pour les images vectorielles.
- L'offre gratuite avec 25 crédits mensuels.
Pour participer, c'est super simple, il vous suffit de regarder la dernière vidéo de Thomas ci-dessous (ou directement sur YouTube) et de suivre ses indications à la lettre. Cinq codes sont mis en jeu (et gracieusement offerts par Adobe), avec à la clé un accès d'un an à l'un des outils d'IA créative les plus complets du moment. A vos marques, prêts ? Partez ! 🚀
Le lecteur vidéo de Clubic rencontrant un problème technique momentané, merci de regarder cette vidéo en passant par notre chaîne YouTube.