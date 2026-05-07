Au fond, c'est peut-être là que réside le vrai changement chez TCL CSOT. Pendant longtemps, le constructeur donnait surtout l'impression de suivre les grandes tendances du marché des écrans. Désormais, il cherche clairement à montrer qu'il veut aussi participer à leur définition, sur l'architecture du pixel, sur les procédés de fabrication, sur les nouvelles formes d'écrans. Entre la démonstration de salon et l'industrialisation, le chemin reste long. TCL CSOT a les ressources, la volonté et une feuille de route cohérente. Ce qu'il n'a pas encore, c'est la preuve que ses paris technologiques, l'IJP OLED en tête, tiendront face à des concurrents qui avancent eux aussi à bonne vitesse.