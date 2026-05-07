Au SID Display Week 2026, TCL CSOT n'est pas venu simplement exposer quelques écrans futuristes pour impressionner les visiteurs entre deux démonstrations de téléviseurs géants. Derrière les concepts pliables, les dalles XXL et les prototypes improbables se cachait surtout un message beaucoup plus stratégique : TCL ne veut plus uniquement être identifié comme un spécialiste des téléviseurs MiniLED au rapport qualité-prix agressif. Le groupe chinois veut désormais peser sur l'avenir même du pixel.
Cela passe aussi bien par les smartphones OLED que par les écrans XR, les LCD nouvelle génération ou encore l'OLED imprimé, une technologie sur laquelle TCL travaille depuis plusieurs années déjà. Cette fois, le discours commence à évoluer. TCL CSOT cherche désormais à montrer que certaines de ses innovations approchent d'un véritable point de bascule industriel.
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L'OLED imprimé : des ambitions réelles, des défis industriels sérieux
Le meilleur exemple reste probablement le moniteur pliable Inkjet OLED, présenté une première fois au MWC de Barcelone en mars 2026, et remis en avant au SID. Derrière ce nom un peu barbare se cache un écran tri-fold capable de passer d'un format compact de 16 pouces à une dalle ultra-large de 28 pouces une fois déployé. Au-delà de l'effet « waouh », ce prototype sert surtout à illustrer les ambitions de TCL autour de l'OLED imprimé.
Contrairement aux procédés OLED traditionnels, cette technologie promet une fabrication plus flexible et mieux adaptée aux grandes diagonales. TCL insiste sur la réduction de la dépendance aux procédés sous vide complexes ainsi que sur une meilleure efficacité lumineuse grâce à des zones émissives plus larges. Des avantages réels, qui restent toutefois encore conditionnés à certaines contraintes industrielles
Surtout, le groupe rappelle l'existence de sa future ligne de production Gen 8.6 dédiée à l'Inkjet OLED, signe que cette technologie commence progressivement à quitter le stade expérimental. Mais la concurrence ne chôme pas : Samsung Display développe simultanément sa propre Gen 8.6, sur une voie technologique différente, le FMM tandem OLED, plus mature et déjà associé à des projets clients comme les futurs MacBook Pro d'Apple.
TCL veut désormais agir directement sur le pixel
Le SID 2026 a également permis à TCL CSOT de mettre en avant une autre bataille moins visible, mais probablement encore plus importante : celle de l'architecture du pixel lui-même. Avec son programme « APEX Pixel », le fabricant veut améliorer simultanément la netteté, la fluidité, la consommation énergétique et la colorimétrie sur plusieurs familles d'écrans.
Cela se traduit notamment par ses écrans OLED mobiles Super Pixel lancés au MWC 2026 et au cœur de la démonstration SID, capables d'atteindre 165 Hz tout en réduisant fortement la consommation énergétique grâce à une structure Real RGB optimisée. L'enjeu est loin d'être symbolique : Samsung Display contrôle plus de la moitié du marché mondial des dalles OLED pour smartphones. TCL CSOT part de loin sur ce segment, et c'est précisément ce qui rend la démarche à la fois ambitieuse et risquée.
Côté téléviseurs, TCL a présenté un panneau LCD WHVA Ultra de 85 pouces utilisant une structure RGBC à quatre sous-pixels, avec l'ajout d'un sous-pixel cyan. Ici, l'objectif n'est plus seulement d'augmenter la luminosité ou le nombre de zones MiniLED, mais de travailler directement la précision des couleurs à la source.
Au fond, c'est peut-être là que réside le vrai changement chez TCL CSOT. Pendant longtemps, le constructeur donnait surtout l'impression de suivre les grandes tendances du marché des écrans. Désormais, il cherche clairement à montrer qu'il veut aussi participer à leur définition, sur l'architecture du pixel, sur les procédés de fabrication, sur les nouvelles formes d'écrans. Entre la démonstration de salon et l'industrialisation, le chemin reste long. TCL CSOT a les ressources, la volonté et une feuille de route cohérente. Ce qu'il n'a pas encore, c'est la preuve que ses paris technologiques, l'IJP OLED en tête, tiendront face à des concurrents qui avancent eux aussi à bonne vitesse.