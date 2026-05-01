L'inflation sur la DRAM et la NAND a bon dos : le prix de la nouvelle console portable Claw de MSI va dissuader nombre de joueurs !
La première console portable Panther Lake Arc G3 est une réalité. Elle est fabriquée par MSI et se base évidemment sur une puce Intel. Hélas, elle sera plus que jamais réservée à une élite fortunée si l'on en croit l'information qui émane d'un revendeur italien.
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Deux versions de la puce Arc G3 (Panther Lake)
En milieu de semaine, Robert Hallock a été interviewé par le site allemand PC Games Hardware. Le VP et General Manager d'Intel y mentionne de manière on ne peut plus explicite les puces Panther Lake Arc G3.
Ces puces sont certes un secret de polichinelle – Intel ayant notamment diffusé des feuilles de route qui associent les processeurs Panther Lake et les cœurs Xe3 –, mais c'est la première fois qu'un officiel du groupe américain se permet de les évoquer sans la moindre ambiguité avec, pour l'heure, deux CPU envisagés : l'Arc G3 et l'Arc G3 Extreme.
Dans les deux cas, on parle d'une partie CPU à 14 cœurs (2 P-cores, 8 E-cores, et 4 LP-cores) avec, toutefois, une légère différence au niveau des fréquences de fonctionnement : 4,6 GHz pour l'Arc G3 et 4,7 GHz pour l'Arc G3 Extreme. Cela dit, c'est au niveau de l'iGPU que la distinction se fait réellement avec un net avantage pour la version Extreme.
Quand l'Arc G3 doit se contenter de 10 cœurs GPU Xe3, cadencés à 2,2 GHz, la version Extreme peut se targuer de disposer de deux cœurs supplémentaires (12 donc) à une fréqunce une nouvelle fois légèrement supérieure, 100 MHz de plus à 2,3 GHz donc. Dans les deux cas, on parle de RAM en LPDDR5X à 8533 MT/s, moins que les 9600 MT/s des puces Panther Lake des laptops.
1 599 euros pour la console Arc G3 Extreme de MSI !
Intéressantes, ces spécifications techniques laissent à penser que l'Arc G3 et, plus encore, l'Arc G3 Extreme seront à même d'offrir de belles performances ludiques, bien supérieures à ce que l'on connaît actuellement.
Problème, tout porte aujourd'hui à croire qu'Intel entend profiter de la qualité de ses puces qu'il n'entend pas brader. Bien au contraire. C'est vrai, il ne s'agit pas encore d'informations officielles, mais la fuite liée à un revendeur italien ne fait que confirmer de précédentes rumeurs : elle souligne un coût très élevé pour la première console à utiliser cette puce.
Listée, la MSI Claw 8 EX AI+ affiche une référence spécifique – CG3EM-013IT – laquelle se rapporte à la puce Arc G3 Extreme d'intel. La puce est ici complétée par 32 Go de RAM, 1 To de SSD, un écran 8 pouces 1 920 x 1 200 donné pour une fréquence de 120 Hz et une batterie de 80 Wh. Des caractéristiques très intéressantes pour une machine prometteuse.
Reste que, nous le disions en préambule, le prix indiqué par le revendeur n'est guère rassurant : 1 599 euros, voilà qui va faire tiquer quelques joueurs. Intel ne brade donc pas sa puce, mais sans doute aussi MSI essaie de profiter de son partenariat privilégié avec l'Américain. Enfin, les 32 Go de LPDDR5X doivent aussi valoir leur pesant de cacahuètes.