En milieu de semaine, Robert Hallock a été interviewé par le site allemand PC Games Hardware. Le VP et General Manager d'Intel y mentionne de manière on ne peut plus explicite les puces Panther Lake Arc G3.

Ces puces sont certes un secret de polichinelle – Intel ayant notamment diffusé des feuilles de route qui associent les processeurs Panther Lake et les cœurs Xe3 –, mais c'est la première fois qu'un officiel du groupe américain se permet de les évoquer sans la moindre ambiguité avec, pour l'heure, deux CPU envisagés : l'Arc G3 et l'Arc G3 Extreme.

Dans les deux cas, on parle d'une partie CPU à 14 cœurs (2 P-cores, 8 E-cores, et 4 LP-cores) avec, toutefois, une légère différence au niveau des fréquences de fonctionnement : 4,6 GHz pour l'Arc G3 et 4,7 GHz pour l'Arc G3 Extreme. Cela dit, c'est au niveau de l'iGPU que la distinction se fait réellement avec un net avantage pour la version Extreme.