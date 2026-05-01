En octobre 2025, Eric Rosenberg, ophtalmologiste chez SightMD, a réalisé la première chirurgie de la cataracte au monde sous Apple Vision Pro. La première d'une longue série.
L'Apple Vision Pro, le casque qui pourrait disparaître, renaît de ses cendres au bloc opératoire. Eric Rosenberg, ophtalmologiste et co-concepteur du logiciel ScopeXR, n'a rendu l'opération publique que le 27 avril dernier, soit six mois après la première intervention. Pendant cette période, son équipe et lui ont reproduit la procédure des centaines de fois dans les blocs de SightMD, un grand cabinet d'ophtalmologie implanté sur la côte Est américaine.
Eric Rosenberg portait un Apple Vision Pro comme seul outil de visualisation chirurgicale, avec en regard le champ opératoire en stéréoscopie 3D et les données diagnostiques préopératoires du patient, le tout sans rompre la stérilité du bloc.
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ScopeXR, compatible avec d'autres casques que le Vision Pro
Eric Rosenberg et l'ingénieur Michael Simmons ont co-développé ScopeXR, un logiciel de spatialisation chirurgicale conçu spécifiquement pour l'ophtalmologie, bien avant d'y brancher un Vision Pro.
Via ScopeXR, les chirurgiens accèdent en temps réel aux flux des microscopes chirurgicaux 3D existants, le Ngenuity d'Alcon par exemple, via HDMI, USB ou Wi-Fi NDI. Le logiciel est par ailleurs compatible avec d'autres casques de réalité spatiale. Apple n'y occupe qu'un rôle de support matériel, et il n'y a pas besoin de modifier l'infrastructure du bloc opératoire pour un déploiement rapide.
Via ScopeXR, un chirurgien senior peut aussi rejoindre virtuellement une procédure depuis n'importe où dans le monde, voir exactement ce que voit l'opérateur, accéder aux mêmes flux microscopiques en direct et échanger via audio bidirectionnel sécurisé. « Nous pouvons désormais faire entrer le meilleur chirurgien du monde dans n'importe quelle salle d'opération, à n'importe quelle heure, depuis n'importe où sur la planète », dit Eric Rosenberg.
Des étudiants en médecine peuvent observer les procédures en temps réel depuis n'importe où
Il faut des années pour former un chirurgien, et les staffs médicaux n'ont pas toujours un praticien senior à portée de bistouri pour apporter son expérience.
Avec le ScopeXR, les étudiants en médecine, les internes et les médecins en fin de spécialisation peuvent observer les procédures à distance avec une immersion inédite, sans personnel supplémentaire dans le bloc. « Des internes qui réalisent leurs premiers cas aux chirurgiens confrontés à des complications inattendues, cette technologie démocratise l'accès à l'expertise et cela sauvera des visions », ajoute Eric Rosenberg.
Au bloc, les mains ne font qu'effleurer le patient. Le Vision Pro répond aux yeux, à la voix et à un simple pincement des doigts, sans contact avec aucune surface stérile. Apple annonce 12 millisecondes de latence pour le flux de ses 12 caméras et capteurs. Le casque coûte 3 499 dollars, souffre d'une autonomie courte et d'un déploiement géographique limité. Mais en chirurgie ophtalmologique, ses spécifications techniques correspondent point par point aux exigences du bloc opératoire.