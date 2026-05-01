Il faut des années pour former un chirurgien, et les staffs médicaux n'ont pas toujours un praticien senior à portée de bistouri pour apporter son expérience.

Avec le ScopeXR, les étudiants en médecine, les internes et les médecins en fin de spécialisation peuvent observer les procédures à distance avec une immersion inédite, sans personnel supplémentaire dans le bloc. « Des internes qui réalisent leurs premiers cas aux chirurgiens confrontés à des complications inattendues, cette technologie démocratise l'accès à l'expertise et cela sauvera des visions », ajoute Eric Rosenberg.

Au bloc, les mains ne font qu'effleurer le patient. Le Vision Pro répond aux yeux, à la voix et à un simple pincement des doigts, sans contact avec aucune surface stérile. Apple annonce 12 millisecondes de latence pour le flux de ses 12 caméras et capteurs. Le casque coûte 3 499 dollars, souffre d'une autonomie courte et d'un déploiement géographique limité. Mais en chirurgie ophtalmologique, ses spécifications techniques correspondent point par point aux exigences du bloc opératoire.