Free a déployé ce lundi une nouvelle mise à jour pour ses Freebox. Elle corrige un bug DNS IPv6 qui agaçait certains abonnés configurés en mode bridge depuis plusieurs semaines.
Depuis plusieurs semaines, des abonnés Freebox signalaient que leurs serveurs DNS IPv6 ne répondaient plus aux requêtes UDP en mode bridge. Identifié mi-avril par les équipes techniques de Free, le problème est aujourd'hui résolu. Le firmware 4.9.19 est disponible depuis ce lundi après-midi, et son installation ne demande qu'un redémarrage.
Un bug DNS IPv6 qui a semé le trouble chez les abonnés Free et utilisateurs Freebox
C'est le 17 mars qu'un abonné a alerté les équipes de Free. Dans un billet de signalement, il explique que ses serveurs DNS Free IPv6 ne répondent plus aux requêtes. Étrange, car la connexion à ces serveurs fonctionnait encore, mais ils refusaient de traduire les noms de sites. La faute au protocole UDP, le canal classique emprunté par les requêtes DNS.
Le 13 avril, un technicien Free confirmait le diagnostic : le problème touchait uniquement les box configurées en mode bridge. Ce mode redirige toute la connexion internet de la Freebox vers un seul appareil, ce qui est utile dans le cas où on utilise un routeur personnel, ou pour d'autres usages avancés. En mode bridge, différents services (partage Windows du server internet, services UPnP A/V, UPnP IGD, proxy WOL, SeedBox et votre réseau Wi-Fi) sont désactivés ou inaccessibles.
En attendant le correctif, les abonnés pouvaient opter pour les DNS IPv4 (212.27.40.240 / 212.27.40.241) ou les serveurs Free Mobile en IPv6, moins naturels mais fonctionnels. Et le correctif est arrivé !
Comment installer la mise à jour 4.9.19 et vérifier sa version Freebox ?
Disponible depuis ce lundi 14h00, la version 4.9.19 du logiciel Freebox s'installe simplement en redémarrant le Freebox Server. Et le tour est joué pour retrouver ses DNS IPv6 en pleine forme. Les dernières mises à jour étaient en date des 25 et 26 mars 2026.
Pour confirmer la mise à jour, l'application Freebox Connect affiche la version logicielle dans les infos de l'équipement. Si vous préférez passer par l'affichage de la box, les possesseurs d'une Freebox Révolution, One ou mini 4K doivent naviguer vers « Système » puis « Version » ; et les utilisateurs des Freebox Pop et Ultra passer par « Informations avancées » puis « Version ».