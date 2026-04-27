Le 13 avril, un technicien Free confirmait le diagnostic : le problème touchait uniquement les box configurées en mode bridge. Ce mode redirige toute la connexion internet de la Freebox vers un seul appareil, ce qui est utile dans le cas où on utilise un routeur personnel, ou pour d'autres usages avancés. En mode bridge, différents services (partage Windows du server internet, services UPnP A/V, UPnP IGD, proxy WOL, SeedBox et votre réseau Wi-Fi) sont désactivés ou inaccessibles.