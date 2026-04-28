Le PSG reçoit le Bayern Munich ce mardi à 21h00 au Parc des Princes pour une demi-finale aller de Ligue des champions qui s’annonce brûlante. Voici tout ce que vous devez savoir pour suivre cette affiche européenne dans les meilleures conditions.

Quel que soit le résultat du match, le Parc des Princes va rallumer ses projecteurs pour sa dernière grande soirée européenne de la saison 2025-2026. Mardi 28 avril, le PSG accueille en effet le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions, avec un coup d’envoi programmé à 21h00. Un adversaire historique et coriace (le Bayern s'est imposé 2-1 à Paris lors des phases de groupe), une place pour la finale à Budapest… Le Paris Saint-Germain joue l’un des matchs les plus importants de sa saison devant son public. Le match retour est quant à lui prévu en Allemagne, le mercredi 6 mai.