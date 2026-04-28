Le PSG reçoit le Bayern Munich ce mardi à 21h00 au Parc des Princes pour une demi-finale aller de Ligue des champions qui s’annonce brûlante. Voici tout ce que vous devez savoir pour suivre cette affiche européenne dans les meilleures conditions.
Quel que soit le résultat du match, le Parc des Princes va rallumer ses projecteurs pour sa dernière grande soirée européenne de la saison 2025-2026. Mardi 28 avril, le PSG accueille en effet le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions, avec un coup d’envoi programmé à 21h00. Un adversaire historique et coriace (le Bayern s'est imposé 2-1 à Paris lors des phases de groupe), une place pour la finale à Budapest… Le Paris Saint-Germain joue l’un des matchs les plus importants de sa saison devant son public. Le match retour est quant à lui prévu en Allemagne, le mercredi 6 mai.
Sur quelle chaîne regarder PSG-Bayern en direct ?
Pour voir PSG-Bayern Munich en direct en France, vous devrez vous rendre sur CANAL+ Foot, qui diffuse cette demi-finale aller de Ligue des champions mardi 28 avril à 21h00. La rencontre sera également accessible via les services numériques officiels de Canal+, selon l’abonnement détenu par l’utilisateur.
- moodRemboursement sous 30 jours
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- downloadLecture hors ligne disponible
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Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Canal+, l’offre RAT+ peut aussi constituer une porte d’entrée intéressante, à condition d’avoir moins de 26 ans. Proposée à partir de 19,99 euros par mois, elle permet notamment d’accéder, selon la formule choisie, à une offre davantage tournée vers le sport et le foot. De quoi suivre une partie des grandes compétitions diffusées par les chaînes du groupe, dont cette demi-finale aller de Ligue des champions, PSG-Bayern.
Comme toujours pour ce type de rendez-vous, le plus simple reste de vérifier en amont que votre abonnement est actif et que votre application Canal+ est bien à jour si vous comptez suivre le match sur smartphone, tablette, ordinateur ou TV connectée. Une bonne connexion Wi-Fi ou 4G/5G sera aussi indispensable pour éviter les coupures au pire moment, surtout dans une rencontre où chaque action peut peser très lourd.
Comment regarder PSG-Bayern depuis l’étranger ?
Vous ne serez pas en France au moment du coup d’envoi ? Le premier réflexe consiste à consulter la liste des diffuseurs officiels dans le pays où vous vous trouvez. L’UEFA publie une page dédiée aux chaînes et plateformes qui retransmettent la Ligue des champions selon les territoires : Canal+ en France, DAZN en Allemagne, Movistar Plus+ en Espagne, Sky Sport et Prime Video en Italie, Paramount+ aux États-Unis ou, encore, Stan Sport en Australie, selon les marchés.
Autre possibilité : utiliser le service de streaming associé à votre abonnement habituel, uniquement si celui-ci l’autorise depuis votre lieu de séjour. Certains abonnements permettent l’accès en mobilité dans certaines zones, d’autres appliquent des restrictions liées aux droits TV. En cas de doute, mieux vaut privilégier le diffuseur officiel local plutôt que de chercher une solution non autorisée.
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Quant au VPN, il peut servir à sécuriser une connexion ou à retrouver certains services dans les conditions prévues par votre abonnement, mais son usage ne doit pas contourner les droits de diffusion ou les règles des plateformes. Le bon réflexe reste donc simple : passer par Canal+ si vous êtes en France, ou par le diffuseur officiel du pays où vous vous trouvez.
Paris a une fois de plus rendez-vous avec son histoire, et les supporters avec une soirée de football qui promet beaucoup. Coup d’envoi ce soir à 21h00. Bon match !