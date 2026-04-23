Les deux échantillons analysés par Rapid7 partagent le même identifiant de campagne et la même infrastructure de rançon via Tor, ce qui renvoie à une opération menée par un même affilié. L’un ciblait des serveurs Windows, l’autre des hôtes VMware ESXi, dans une tentative de chiffrement menée sur plusieurs fronts au sein d’un même réseau.

Sur Windows, l’analyse met au jour une chaîne technique plus élaborée. Les fichiers sont chiffrés par AES-CTR, tandis que Kyber1024 et X25519 servent à protéger les clés utilisées par le ransomware. L’algorithme post-quantique n’intervient donc pas dans le chiffrement des données à proprement parler, mais dans le dispositif qui en verrouille ensuite l’accès.

Par la suite, et de manière tout à fait classique, Kyber s’emploie à supprimer les clichés instantanés de Windows, désactive les options de réparation du démarrage, efface les journaux d’événements, vide la corbeille, coupe plusieurs services liés à SQL, Exchange ou aux sauvegardes, et cherche à arrêter les machines Hyper-V pour priver la cible d’autres possibilités de restauration.

Du côté d’ESXi, les choses sont un peu moins impressionnantes qu’elles ne voudraient le faire croire. La variante Linux chiffre bien les fichiers de stockage des machines virtuelles, peut interrompre des VM et afficher des notes de rançon sur les interfaces d’administration, mais l’analyse de Rapid7 renvoie à un schéma beaucoup plus classique, fondé sur ChaCha8 pour le chiffrement des fichiers et RSA-4096 pour la protection des clés.