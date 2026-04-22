Il faut aussi replacer la Home 200 dans la stratégie de Denon. La marque décline son approche sur plusieurs formats, avec les Denon Home 400 et Denon Home 600 qui vont nettement plus loin en matière de puissance et d’ampleur sonore. Des modèles plus démonstratifs, qui corrigent en partie le manque de profondeur et de projection de la Home 200, mais qui ne s’adressent pas aux mêmes usages ni aux mêmes espaces, sans parler de la question de budget.