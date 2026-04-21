Le modèle de base s'en sort le mieux côté upgrades. Il hérite d'un MediaTek Dimensity 7450X, d'une batterie de 4 800 mAh et d'un ultra grand-angle de 50 Mpx en remplacement du 13 Mpx. Le Razr+ reçoit une batterie plus généreuse (4 500 mAh, contre 4 000 mAh). En revanche, il conserve le Snapdragon 8s Gen 3, la même puce que celle du Razr+ 2024. Deux générations de smartphone, un seul processeur. Le Razr Ultra 2026, lui, reprend l'essentiel de la fiche technique 2025 avec une batterie portée à 5 000 mAh. 9to5Google le résume en quatre mots : un simple « design refresh ».

La crise mémoire n'explique pas tout

La pénurie mondiale de composants mémoire constitue le facteur structurel derrière ces hausses. Les prix de la RAM et du stockage grimpent depuis le début de l'année, et IDC anticipe un impact durable sur l'ensemble de l'industrie. Motorola a déjà relevé les tarifs de sa gamme Moto G ces dernières semaines. Sa maison mère Lenovo a fait de même sur ses tablettes Android.

Le problème est que la crise des composants affecte tout le monde. Samsung, Google et Xiaomi y sont confrontés avec les mêmes contraintes. Facturer 200 € supplémentaires pour un Ultra dont les specs principales n'évoluent pas revient à répercuter la hausse sans offrir la contrepartie. Le Razr+ pose une question encore plus frontale : comment justifier 1 100 € pour un téléphone dont le processeur date de deux ans ?

L'annonce officielle est attendue le 24 avril, avec un lancement américain programmé au 21 mai. Les prix européens restent inconnus. En 2025, les écarts entre tarifs US et européens oscillaient entre 0 et 100 euros selon les modèles. Le Razr 60 Ultra s'était affiché à 1 299 € au lancement, pile au niveau du dollar. Si la même logique s'applique, le Razr Ultra 2026 pourrait flirter avec les 1 500 €. Un territoire jusqu'ici réservé aux pliants les plus premium du marché.

En trois ans, le ticket d'entrée du Razr est passé de 900 à 750 €. Le haut de gamme culmine désormais à 1 800 € en format livre. Motorola ne démocratise plus le pliant : il le segmente.