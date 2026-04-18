Lauri Peltola, cofondateur et ancien directeur commercial de Nordic Nano, a déposé une plainte pénale contre Donut Lab, ainsi qu'un signalement auprès de l'Autorité de surveillance financière finlandaise et du médiateur de la chancellerie de justice.

Selon lui, les promesses de Donut Lab sur la densité énergétique, le nombre de cycles et la capacité de production en masse ont été trompeuses ou exagérées. La police d'Helsinki a confirmé au journal l'enregistrement d'une plainte pénale visant une entreprise du secteur des batteries.

Donut Lab et Nordic Nano ont répondu dans un communiqué conjoint signé par leurs P-.D.G respectifs, Marko Lehtimäki et Esa Parjanen. Ils indiquent ne pas connaître « la nature exacte » de la plainte, et affirment que Lauri Peltola « ne dispose pas des connaissances nécessaires en matière de technologie des batteries, ni d'une vision globale des travaux de développement » et ajoutent qu'il n'était ni actionnaire de Nordic Nano Group ni membre de l'équipe de développement batterie de Donut Lab.

Nordic Nano, de son côté, précise ne pas partager ses positions.

Or la plainte s'ajoute à une série de signaux défavorables à Donut Lab. Les tests VTT publiés par la startup n'ont validé que la vitesse de charge, en omettant les données sur la densité énergétique et la durabilité, deux points centraux dans ses arguments commerciaux. Par ailleurs, parmi les membres de la direction divulgués sur le site officiel de Donut Lab, aucun ne dispose d'expérience en R&D ni en fabrication de batteries.

La production annoncée pour le premier trimestre 2026 n'a pas eu lieu. Dans leur communiqué, Donut Lab et Nordic Nano maintiennent viser « un gigawatt » de capacité cette année et promettent de nouveaux résultats de tests au printemps.