Ce n'est pas Inditex qui a été ciblée directement. C'est un ancien fournisseur de technologies du groupe qui a subi un incident de sécurité. Ce dernier a entraîné, en cascade, une intrusion dans les bases de données transactionnelles du propriétaire de Zara. Plusieurs autres entreprises internationales auraient été touchées dans la même vague. Un incident bien plus large donc que la seule affaire Inditex.