Pour comprendre le contexte, il faut rappeler que les États-Unis avaient interdit l’importation de routeurs Wi-Fi produits à l’étranger, une mesure présentée comme un coup porté à la Chine dans la guerre technologique que se livrent les deux puissances. Sauf que la logique de cette interdiction était, dès le départ, particulièrement floue : elle visait tous les routeurs fabriqués hors des États-Unis, quelle que soit la nationalité du constructeur, et reposait sur l’idée que tout équipement réseau d’origine étrangère constitue par nature une menace. Un raisonnement que beaucoup d’experts avaient jugé trop large pour être vraiment crédible.