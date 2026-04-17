Avec le P276MS, Titan Army propose un écran Mini LED capable de monter à 275 Hz, sans pour autant faire exploser la facture. Une promesse qui pourrait bien séduire les joueurs en quête de performance… Et de bon sens.
Sur un marché où les écrans gaming haut de gamme tutoient régulièrement des sommets tarifaires, Titan Army tente une approche plus pragmatique avec son P276MS. L’objectif est de rendre accessibles des technologies jusqu’ici réservées à une poignée de modèles premium. Et à première vue, le constructeur ne manque pas d’arguments.
Un écran Mini LED 275 Hz à prix contenu, le pari de Titan Army
Affiché à 229,99 €, et même 218,49 € grâce au code CLUBICMS, ce moniteur de 27” (capable d’afficher une image QHD de 2 560 x 1 440 pixels) se positionne comme une proposition particulièrement aguicheuse. À ce niveau de prix, l’intégration d’un rétroéclairage Mini LED et d’une fréquence de 275 Hz a forcément de quoi interpeller.
Le Mini LED, justement, constitue l’un des points forts du P276MS. En multipliant les zones de rétroéclairage, cette technologie, couplée à la Black Hole Vision de la marque, permet d’affiner la gestion du contraste et de proposer une image plus nuancée. Dans les scènes sombres, les détails ressortent davantage, tandis que les zones lumineuses gagnent en intensité sans pour autant brûler l’image. À l’usage, cela se traduit par un rendu plus riche, que ce soit en jeu ou lors du visionnage de contenus vidéo.
En parallèle, la fréquence de rafraîchissement de 275 Hz vient clairement placer l’écran dans la catégorie des modèles orientés performance. Sur les titres compétitifs, les mouvements sont plus nets, les transitions plus fluides, et la sensation de contrôle gagne en précision. Sans surprise, ce sont les nombreux amateurs de FPS qui devraient particulièrement apprécier cette réactivité.
Un écran polyvalent qui va à l’essentiel
Au-delà de ses caractéristiques techniques, le P276MS s’inscrit dans une logique d’équilibre. Son format 27” s’impose aujourd’hui comme un standard, offrant un bon compromis entre immersion et confort d’utilisation. Suffisamment large pour profiter pleinement des jeux (avec la possibilité de basculer en mode vertical pour les amateurs de shoot’em up), il reste évidemment adapté aussi à un usage quotidien, que ce soit pour travailler, voguer sur le web, profiter de vidéos…
Côté design, Titan Army opte pour une approche sobre et efficace. Les bordures restent contenues, l’ensemble est discret, et l’intégration dans un setup existant se fait sans difficulté. A l’arrière, on retrouve quand même un éclairage RGB en forme de treillis, pour renforcer l’ambiance de jeu. Côté connectiques, on retrouve ici 2 ports HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.4 et une sortie audio.
Ce positionnement se retrouve également dans l’ergonomie globale. Sans révolutionner le genre, le P276MS propose l’essentiel côté stabilité et prise en main, pour un usage simple et confortable. Là encore, le constructeur semble avoir fait le choix de concentrer ses efforts là où cela compte vraiment.
Une proposition que l’on ne peut pas refuser ?
Reste la question du rapport qualité/prix, et c’est sans doute là que le P276MS marque le plus de points. À 229,99 €, et même 218,49 € une fois le code CLUBICMS appliqué, offrant 5 % de remise, il vient bousculer une concurrence souvent plus onéreuse pour des prestations comparables.
Au final, Titan Army ne cherche absolument pas à réinventer l’écran gaming, mais à en redéfinir une forme d’accessibilité. Avec le P276MS, la marque propose un produit cohérent, performant et financièrement abordable, qui pourrait bien trouver sa place sur de nombreux bureaux.
Pour celles et ceux qui souhaitent franchir un cap en matière de fluidité et de qualité d’image sans trop taper dans leur portefeuille, la proposition a de solides arguments. Et dans un contexte où chaque euro compte, cela peut vite faire toute la différence.
Vous pouvez également retrouver le P276MS sur le site officiel, avec un code promo CLOFFP27 permettant de bénéficier de 10 $ de réduction supplémentaire.