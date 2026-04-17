Le Mini LED, justement, constitue l’un des points forts du P276MS. En multipliant les zones de rétroéclairage, cette technologie, couplée à la Black Hole Vision de la marque, permet d’affiner la gestion du contraste et de proposer une image plus nuancée. Dans les scènes sombres, les détails ressortent davantage, tandis que les zones lumineuses gagnent en intensité sans pour autant brûler l’image. À l’usage, cela se traduit par un rendu plus riche, que ce soit en jeu ou lors du visionnage de contenus vidéo.

En parallèle, la fréquence de rafraîchissement de 275 Hz vient clairement placer l’écran dans la catégorie des modèles orientés performance. Sur les titres compétitifs, les mouvements sont plus nets, les transitions plus fluides, et la sensation de contrôle gagne en précision. Sans surprise, ce sont les nombreux amateurs de FPS qui devraient particulièrement apprécier cette réactivité.