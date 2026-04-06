Pourquoi LG a enterré un produit à maturité technique

La réponse ne tient pas à la technologie. LG accusait alors plus de vingt trimestres consécutifs de déficit sur sa division mobile. L'investissement nécessaire pour industrialiser un format inédit, former un réseau de réparation et convaincre les opérateurs dépassait ce que le groupe pouvait absorber.

La question de la durabilité pesait aussi. Le mécanisme, qualifié de « sur-ingénieré » par la presse spécialisée outre-atlantique, pose un défi de fabrication à grande échelle. Chaque unité contient des dizaines de pièces mobiles là où un pliable classique n'en compte qu'une : la charnière.

Cinq ans plus tard, le marché pliable a pourtant explosé. Selon Canalys, Huawei a détrôné Samsung au premier semestre 2025 avec 48 % des ventes mondiales, contre 20 % pour le Coréen. IDC anticipe une croissance de 30 % en 2026, portée par l'arrivée attendue d'Apple. Samsung Display a d'ailleurs montré un concept « slidable » similaire au MWC 2026. Preuve que l'idée de LG n'était pas folle. Juste trop chère au mauvais moment.

Le LG Rollable restera un cas d'école. Un produit trop avancé pour l'entreprise qui l'avait conçu, et que personne d'autre n'a encore commercialisé.