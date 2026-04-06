Un démontage complet du LG Rollable, jamais commercialisé, révèle un appareil d'une maturité technique stupéfiante. Cinq ans après son annulation, il pose une question gênante sur la direction prise par l'industrie.
Le YouTubeur Zack Nelson, connu sous le nom JerryRigEverything, vient de mettre les mains dans un objet que le grand public n'était jamais censé voir. Il a obtenu et démonté le LG Rollable. Ce smartphone enroulable avait été présenté au CES 2021 avant la fermeture de la division mobile de LG.
Un mécanisme qui humilie les charnières de 2026
L'écran OLED flexible passe de 5,5 à près de 7,5 pouces grâce à un système motorisé. Pas de pli, pas de charnière, pas de dépliage manuel. La dalle se déroule comme un parchemin high-tech, assistée par deux moteurs à engrenages et trois bras à ressort. Des brosses anti-poussière protègent la section enroulée. Une structure en « fermeture éclair » maintient les bords de l'écran en tension.
LG avait même prévu un mode second écran arrière. La dalle flexible se replie sous le dos vitré pour afficher des widgets et un aperçu caméra. Selon les données internes citées dans la vidéo, le mécanisme était conçu pour 200 000 extensions. Le reste de la fiche correspond à un haut de gamme de l'époque. Batterie de 4 500 mAh, capteur principal de 64 Mpx avec stabilisation optique, ultra grand-angle de 12 Mpx.
Le moment le plus parlant du démontage ? L'appareil survit à l'opération. Après retrait complet de la dalle, des moteurs et de la visserie, Nelson le remonte et le rallume sans problème.
Pourquoi LG a enterré un produit à maturité technique
La réponse ne tient pas à la technologie. LG accusait alors plus de vingt trimestres consécutifs de déficit sur sa division mobile. L'investissement nécessaire pour industrialiser un format inédit, former un réseau de réparation et convaincre les opérateurs dépassait ce que le groupe pouvait absorber.
La question de la durabilité pesait aussi. Le mécanisme, qualifié de « sur-ingénieré » par la presse spécialisée outre-atlantique, pose un défi de fabrication à grande échelle. Chaque unité contient des dizaines de pièces mobiles là où un pliable classique n'en compte qu'une : la charnière.
Cinq ans plus tard, le marché pliable a pourtant explosé. Selon Canalys, Huawei a détrôné Samsung au premier semestre 2025 avec 48 % des ventes mondiales, contre 20 % pour le Coréen. IDC anticipe une croissance de 30 % en 2026, portée par l'arrivée attendue d'Apple. Samsung Display a d'ailleurs montré un concept « slidable » similaire au MWC 2026. Preuve que l'idée de LG n'était pas folle. Juste trop chère au mauvais moment.
Le LG Rollable restera un cas d'école. Un produit trop avancé pour l'entreprise qui l'avait conçu, et que personne d'autre n'a encore commercialisé.