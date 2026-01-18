La scène avait pourtant tout pour plaire sur le papier. D’un côté, Jimmy Fallon, roi de l’entertainment américain ; de l’autre, Linus Sebastian, figure de proue de la chaîne Linus Tech Tips, venu faire la démonstration du Lenovo Legion Pro Rollable. Ce concept, aperçu dans les allées du CES, promettait de transformer un écran de 16 pouces en une dalle panoramique de 24 pouces grâce à un mécanisme d’extension horizontale motorisé. Tout était prêt pour l'effet « whaou ».​

Sauf que le « whaou » ne s'est jamais produit. Au moment fatidique où Linus Sebastian a tenté d’activer la combinaison de touches censée déclencher l’élargissement de l’écran, la machine est restée de marbre. Pas un bruit, pas un mouvement. Le vide. Les trois protagonistes sur le plateau ont dû meubler cet instant de solitude avec des rires nerveux et une tentative désespérée de dépannage en direct, avant de finalement abandonner la démo pour passer à la suite. La séquence diffusée à la télévision a d'ailleurs été amputée de ce passage, mais Internet n'oublie jamais et les extraits bruts circulent déjà, rappelant cruellement que le hardware expérimental reste, par définition, capricieux.