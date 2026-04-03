Avec sa puce A18 Pro et son prix très attractif, le MacBook Neo est un des produits les plus étonnants de la marque à la pomme de ces dernières années. Pensée comme élitiste, l'entreprise californienne montre qu'elle sait également faire des ravages sur le secteur des ordinateurs portables plus abordable, ce qui est une bonne nouvelle. Mais il n'offre pas la même expérience qu'un MacBook Air, et encore moins qu'un MacBook Pro.

Voici dix astuces concrètes pour faire durer, mieux fonctionner et élargir les capacités de ce Mac d'entrée de gamme.