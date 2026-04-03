Votre MacBook Neo vous ravit déjà ? Mais vous ne savez pas encore comment l'exploiter au sommet de ses performances, voici 10 astuces qui pourraient bien vous changer la vie.
Avec sa puce A18 Pro et son prix très attractif, le MacBook Neo est un des produits les plus étonnants de la marque à la pomme de ces dernières années. Pensée comme élitiste, l'entreprise californienne montre qu'elle sait également faire des ravages sur le secteur des ordinateurs portables plus abordable, ce qui est une bonne nouvelle. Mais il n'offre pas la même expérience qu'un MacBook Air, et encore moins qu'un MacBook Pro.
Voici dix astuces concrètes pour faire durer, mieux fonctionner et élargir les capacités de ce Mac d'entrée de gamme.
Booster la RAM en optimisant le stockage
Ce conseil vaut pour n'importe quel Mac, mais il prend une importance particulière avec le MacBook Neo et ses 256 Go de stockage en configuration de base. On pourrait croire que ces 256 Go sont entièrement disponibles : ce n'est pas le cas. macOS occupe à lui seul une part significative de l'espace de stockage, environ 35 Go.
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Avec seulement 8 Go de RAM, ça peut faire léger. Lorsque cette mémoire est saturée, macOS ne s'arrête pas de fonctionner : il utilise le SSD comme mémoire d'appoint, un mécanisme appelé "swap". Problème : si l'espace de stockage disponible est insuffisant, le système ralentit, les applications deviennent moins réactives, et macOS peut même afficher un avertissement d'espace critique.
Pour vérifier l'état de votre stockage, rendez-vous dans Préférences système > Général > Stockage. Vous y trouverez une vue détaillée de l'utilisation de votre disque ainsi que des recommandations d'optimisation proposées par macOS, comme "Stocker dans iCloud" ou "Vider la corbeille automatiquement".
Acheter un SSD externe
Si les 256 Go du MacBook Neo s'avèrent insuffisants malgré l'optimisation, un SSD externe constitue une solution pratique. Ces périphériques sont disponibles en différentes capacités, 1 To, 2 To, voire 4 To, et bon nombre d'entre eux se connectent via un simple câble USB-C, sans nécessiter d'alimentation supplémentaire ni d'adaptateur.
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C'est certes moins pratique que de stocker tous ses fichiers en local, mais cela permet de préserver l'espace libre du SSD interne, indispensable au bon fonctionnement du système.
Déverrouiller son MacBook avec une Apple Watch
Apple intègre depuis plusieurs années un capteur Touch ID sur ses MacBook. Le MacBook Neo en propose un dans certaines configurations, mais le modèle de base en est dépourvu. Pour les possesseurs d'une Apple Watch, ce n'est pas vraiment un problème.
Il est en effet possible d'associer sa montre à son MacBook afin qu'il se déverrouille automatiquement lorsqu'on la porte, exactement comme avec Touch ID. Pour configurer cette fonctionnalité, il suffit de se rendre dans Réglages du système, de rechercher "Apple Watch", puis d'activer l'option "Autoriser votre Apple Watch à déverrouiller votre Mac". La montre et le MacBook doivent être connectés au même compte Apple.
Exploiter la caméra de l'iPhone comme webcam
La webcam intégrée du MacBook Neo est correcte, surtout compte tenu du prix de l'appareil. Elle reste toutefois en retrait par rapport à celles des MacBook équipés de puces M.
Si vous possédez un iPhone, macOS permet de l'utiliser comme caméra pour vos appels vidéo, grâce à la fonctionnalité Continuity Camera. La qualité de l'image s'en trouvera améliorée. Un petit investissement dans un support ou un clip de fixation pour votre écran peut rendre l'ensemble plus pratique au quotidien.
Exploiter le Moniteur d'activité pour optimiser les performances
Le Moniteur d'activité est un utilitaire intégré à macOS qui affiche l'ensemble des applications et processus en cours d'exécution, ainsi que leur impact sur le processeur, la mémoire, l'énergie, le disque et le réseau. Pas besoin d'être un expert pour s'en servir : l'usage le plus courant consiste simplement à repérer si une application consomme anormalement trop de ressources.
Si, par exemple, l'application Messages apparaît en tête de liste avec une consommation d'énergie disproportionnée par rapport aux autres programmes, c'est le signe qu'un problème se pose. Il est alors possible de forcer la fermeture de l'application directement depuis le Moniteur d'activité en sélectionnant le processus concerné et en cliquant sur le bouton (X).
Éviter les logiciels qui consomment trop de RAM
8 Go de RAM, ce n'est pas beaucoup en 2026. Ce n'était déjà pas beaucoup en 2022. Le MacBook Neo convient parfaitement à un usage basique, navigation web, messagerie, e-mails, mais plus on multiplie les tâches simultanées, plus la mémoire est sollicitée. Or, toutes les applications ne se valent pas en matière de consommation de ressources.
Le navigateur est un bon point de départ. Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde, est aussi réputé pour sa consommation élevée de mémoire. Safari, développé par Apple et optimisé pour macOS, constitue une alternative plus légère, bien que son catalogue d'extensions soit plus restreint. Firefox représente un compromis intéressant : il offre une bibliothèque d'extensions comparable à celle de Chrome, tout en étant plus léger.
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Pour évaluer l'impact de chaque application sur votre système, ouvrez l'onglet "Mémoire" du Moniteur d'activité : vous verrez précisément combien de RAM chaque programme utilise.
Investir dans un hub USB
Le MacBook Neo ne dispose que de deux ports USB-C, et ils ne sont pas équivalents. Le port le plus proche de la charnière est en USB 3.0 : il permet de connecter un écran, de charger l'appareil et de transférer des données à un débit pouvant atteindre 10 Gb/s. Le second port, en revanche, est limité à l'USB 2.0 : il ne gère que la charge et le transfert de données à 480 Mb/s, un débit faible selon les standards actuels. macOS affiche d'ailleurs un message recommandant d'utiliser l'autre port lorsqu'un périphérique exigeant est connecté à celui-ci.
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Un hub USB peut considérablement élargir les possibilités. Certains modèles proposent par exemple deux ports USB-C, deux ports USB-A et un port HDMI, ce qui transforme les deux ports d'origine en six connectiques distinctes. D'autres hubs ajoutent également des lecteurs de cartes SD.
Activer le mode économie d'énergie pour une autonomie XXL
L'autonomie du MacBook Neo semble correcte, mais elle n'est pas illimitée. Si votre priorité est de faire durer la batterie le plus longtemps possible entre deux charges, et que vous acceptez une légère baisse de performances, il est judicieux d'activer le mode économie d'énergie de manière systématique lorsque le MacBook fonctionne sur batterie, et pas seulement lorsque le niveau est bas.
Pour cela, cliquez sur l'icône de la batterie dans la barre des menus et sélectionnez "Mode économie d'énergie". Il est aussi possible de le configurer automatiquement via Préférences système > Batterie, en réglant l'option sur "Uniquement sur batterie". Quelques ralentissements et micro-saccades peuvent apparaître, mais c'est le prix d'une autonomie prolongée.
Utiliser le MacBook Neo sur une surface plane et dure
Comme le MacBook Air, le MacBook Neo est dépourvu de ventilateur. Lorsque la puce A18 Pro monte en température sous l'effet d'une charge de travail soutenue, macOS réduit automatiquement les performances du processeur pour éviter la surchauffe. C'est un mécanisme de protection utile, mais qui bride les capacités de la machine.
Pour limiter ce phénomène, il est préférable de poser le MacBook Neo sur une surface plane et fraîche plutôt que sur ses genoux ou un coussin, surtout lors de tâches exigeantes. Ce type de surface favorise la dissipation de la chaleur.
Installer un pad thermique pour améliorer les performances
Cette dernière astuce est la plus radicale. Il est techniquement possible d'installer un pad thermique à l'intérieur du MacBook Neo, directement sur le dos du composant SoC, pour améliorer la dissipation de la chaleur. Le YouTubeur Zip Tie Tech a testé cette modification et a constaté une amélioration des performances thermiques pouvant atteindre 19 %.
Mais cette manipulation implique d'ouvrir le MacBook et d'y installer un composant non approuvé par Apple. Le risque matériel est modéré, le principal danger étant d'endommager accidentellement une pièce lors de l'ouverture, mais cette intervention annule la garantie de l'appareil. Elle ne s'adresse donc qu'aux utilisateurs avertis, conscients des conséquences potentielles.