Il y a seulement quelques jours, nous testions la nouvelle GeForce RTX 5080 de chez PNY. La marque a décidé de lancer une version remaniée de son modèle afin de la rendre plus compacte.

Il n'y a d'ailleurs pas la moindre ambiguïté puisque la nouvelle carte se nomme GeForce RTX 5080 « SLIM », c'est-à-dire « mince » en anglais. ASUS de son côté est un peu moins précis. En lançant une seconde mouture à sa PRIME GeForce RTX 5080, la marque a simplement ajouté un petit « EVO » qui ne nous dit pas grand-chose.

Certains seraient même tentés de croire à une amélioration du design de la carte en rapprochant ce « EVO » du terme « évolution ». Hélas, s'il est bien question d'une évolution de la PRIME, celle-ci est discutable. Explications.