« Il n'y a pas de petites économies, ma bonne dame ». Surtout lorsqu'il s'agit justement d'en réaliser d'importantes en simplifiant le refroidisseur.
ASUS a revu sa copie et modifié la conception de sa carte graphique PRIME GeForce RTX 5080. La marque a fait ça un peu en douce, mais pas trop : en effet, le « EVO » accolé à la nouvelle référence permet de distinguer les deux PRIME RTX 5080, mais reste énigmatique sur la modification opérée.
Un modèle « EVO » qui fait à l'ÉCOnomie ?
Il y a seulement quelques jours, nous testions la nouvelle GeForce RTX 5080 de chez PNY. La marque a décidé de lancer une version remaniée de son modèle afin de la rendre plus compacte.
Il n'y a d'ailleurs pas la moindre ambiguïté puisque la nouvelle carte se nomme GeForce RTX 5080 « SLIM », c'est-à-dire « mince » en anglais. ASUS de son côté est un peu moins précis. En lançant une seconde mouture à sa PRIME GeForce RTX 5080, la marque a simplement ajouté un petit « EVO » qui ne nous dit pas grand-chose.
Certains seraient même tentés de croire à une amélioration du design de la carte en rapprochant ce « EVO » du terme « évolution ». Hélas, s'il est bien question d'une évolution de la PRIME, celle-ci est discutable. Explications.
Au revoir la chambre à vapeur…
Comme nous l'expliquent nos confrères de VideoCardz, les deux modèles de PRIME GeForce RTX 5080 signés ASUS sont pour ainsi dire identiques : les spécifications techniques par exemple sont les mêmes.
Sur les pages produits dédiées à ces deux cartes graphiques, ASUS donne des dimensions identiques, un design 2,5 emplacements PCIe similaire, même les fréquences de fonctionnement sont analogues. Pourtant, il y a bien une différence et elle est loin d'être anodine. Toutefois, pour la découvrir, c'est vers le système de refroidissement qu'il faut se tourner.
En effet, alors que le modèle PRIME « tout court » mettait largement en avant l'utilisation d'une chambre à vapeur, il n'en est plus question sur la PRIME EVO. Celle-ci doit donc se contenter d'un dissipateur « basique » sur lequel sont montés les trois ventilateurs traditionnels. Forcément, la disparition de cette chambre thermique aura un impact sur le refroidissement.
On peut toutefois espérer que cela aura aussi un impact sur le prix de vente de cette nouvelle carte : il faudra comparer avec les offres des concurrentes. Il y a tout de même un point qui fâche : ASUS n'est pas très clair sur ce retrait et les boîtes des deux versions semblent identiques, sans aucune mention du terme EVO sur la mouture concernée.
Ce qui semble être la boîte de l'EVO ne diffère pas de la version « normale ». ©ASUS
Ce sera évidemment à vérifier une fois que la carte sera en magasins, mais il serait très malvenu de faire ainsi passer des cartes moins bien dotées pour les modèles antérieurs.