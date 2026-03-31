Côté autonomie, Trust annonce jusqu’à 55 heures d’utilisation sur une charge, chiffre qui naturellement, peut varier selon les conditions d’usage. Le casque se recharge en USB-C, avec un câble USB-C vers USB-C de 1 mètre fourni dans la boîte. Il est aussi possible de continuer à jouer pendant la recharge. Le dongle est en revanche en USB-A, pour des raisons de connectivité de la PlayStation 5.