Un casque gamer peut coûter cher, d'autant plus quand il est sans fil. Trust arrive toutefois sur le marché avec un de ses casques les plus chers, qui ne devrait pas vous ruiner. Ce casque certifié PS5 semble-t-il intéressant ? Nous l'avons découvert à l'occasion de son lancement.
Trust a annoncé, le 31 mars 2026 à Paris, la sortie du Forta Wireless, une version sans fil de son casque gaming Forta. Ce nouveau modèle bénéficie d’une licence officielle pour la PlayStation 5 et reprend les principales caractéristiques de la version filaire, en y ajoutant une connexion sans fil.
Pas de câble, mais de l'audio 3D à bord
Le Forta Wireless fonctionne via un récepteur USB 2,4 GHz, avec une connexion annoncée comme sans perte et à faible latence. Ce choix vise principalement les joueurs sur console qui souhaitent éviter les câbles tout en conservant une connexion stable pendant leurs sessions de jeu.
Sur le plan audio, le casque est équipé de transducteurs de 50 mm et prend en charge l’Audio 3D dans les jeux compatibles sur PS5. Trust indique que cette configuration doit permettre de mieux distinguer les différents éléments sonores en jeu, comme les déplacements, les effets d’ambiance ou les échanges en multijoueur.
Confort optimal, autonomie maximale ?
Le confort fait aussi partie des points mis en avant par le constructeur. Le casque dispose d’oreillettes pivotantes, d’un arceau réglable et de coussinets épais destinés à une utilisation prolongée. Il intègre également un microphone cardioïde, pratique pour une conversation vocale sur Discord notamment. Il se dote également de commandes directement placées sur l’oreillette, avec réglage du volume et bouton de coupure du micro.
Côté autonomie, Trust annonce jusqu’à 55 heures d’utilisation sur une charge, chiffre qui naturellement, peut varier selon les conditions d’usage. Le casque se recharge en USB-C, avec un câble USB-C vers USB-C de 1 mètre fourni dans la boîte. Il est aussi possible de continuer à jouer pendant la recharge. Le dongle est en revanche en USB-A, pour des raisons de connectivité de la PlayStation 5.
Le constructeur s'est en effet justifié que la PS5, n'ayant pas de connecteurs USB-C à l'arrière, le dongle ne pouvait être discret que connecté en USB-A au dos de la console.
Quel est le prix du Trust Forta Wireless ?
Le Forta Wireless est disponible en plusieurs coloris : Midnight Black, White, ainsi qu’une version Black & White réservée à Amazon, avec unbe exclusivité FNAC pendant le premier mois. Son prix de vente conseillé est fixé à 79,99€.