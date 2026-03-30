L’intention se défend, et l’élargissement du dispositif aux parents comme aux personnels montre bien qu’une culture de la vigilance ne se construit pas à sens unique et qu’une sensibilisation efficace ne peut pas se limiter aux seuls élèves.

Toujours est-il qu’on peut s’interroger sur la méthode, car si l’opération Cactus fonctionne, c’est bien parce qu’elle trompe. L’exercice est encadré, sans conséquence technique pour ses destinataires, mais il repose malgré tout sur un leurre suffisamment crédible pour provoquer un clic. C’est ce qui fait son efficacité, autant que sa limite.

D’abord parce que l’efficacité pédagogique repose ici sur une tromperie organisée par l’institution elle-même. Même sans conséquence technique, le dispositif met délibérément ses destinataires en défaut pour produire un déclic. On peut juger la méthode utile, mais elle repose tout de même sur une mise en échec de la confiance, ce qui n’est jamais complètement neutre dans un cadre éducatif. Certains parents ont ainsi continué à répondre comme si l’offre était réelle, tandis qu’un collégien s’est plaint d’avoir été trompé par la promesse de mangas gratuits, comme l’a rapporté Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr lors de la conférence de presse à laquelle nous avons assisté.

Ensuite parce que le clic ne mesure pas forcément un manque de sensibilisation. Il peut aussi traduire des comportements beaucoup plus ordinaires, liés à la rapidité, à la lecture en diagonale, à la fatigue, à la confiance accordée à un message reçu dans un environnement familier. Autrement dit, on ne teste pas seulement une culture cyber insuffisante. On capte aussi des automatismes très communs, qui débordent largement la seule question du phishing.

À cette ambiguïté de méthode s’ajoute aussi la manière dont le coût de l’opération est mis en scène. Toujours au cours de cette conférence de presse, on insiste sur les 80 euros qu’aurait coûté l’édition 2026, contre 40 euros l’année précédente, en réduisant la dépense à l’achat des quatre noms de domaine utilisés pour la campagne. Rapporté aux millions engloutis ensuite dans la remise en état de systèmes touchés par de vraies cyberattaques, le montant produit effectivement l’effet attendu. Il reste pourtant très partiel. Car ces 80 euros ne disent rien de la préparation des messages, de leur adaptation à plusieurs publics, de la production des contenus pédagogiques, de la coordination avec les académies, ni du temps de travail mobilisé pour concevoir, déployer et accompagner l’opération.

Le dispositif n’en demeure pas moins utile, ne serait-ce que parce qu’il a permis d’élargir la sensibilisation à des publics qui, cette année, ont montré qu’ils n’étaient pas moins exposés que les élèves. Et pour une deuxième édition, il ressemble moins à une formule arrêtée qu’à un dispositif encore appelé à évoluer.