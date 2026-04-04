AirDrop pour Apple, Nearby Share pour Google. Mais pour envoyer un fichier de 50 Go d'un PC Windows vers un iPhone ? Blip règle le problème en un glisser-déposer.
Le transfert de fichiers entre appareils reste un casse-tête dès qu'on sort d'un écosystème unique. Apple réserve AirDrop à ses propres produits (même si c'est entrain de changer). Google limite Nearby Share à Android et Chrome OS. Pour les utilisateurs qui jonglent entre Mac, PC, iPhone et Android, il faut souvent passer par un service cloud intermédiaire. Blip propose une alternative directe.
L'application de transfert de fichiers qui parle à tout le monde
L'application fonctionne sur Mac, Windows, iOS et Android. Le transfert se fait de pair à pair, sans passer par un serveur. Les fichiers ne sont ni stockés ni transitent par le cloud. L'envoi s'effectue en une seule étape : on sélectionne un fichier, on choisit le destinataire dans la liste de contacts Blip, et le transfert démarre. Pas de lien à partager, pas de téléchargement séparé. La vitesse dépend uniquement de la connexion entre les deux appareils. En réseau local, les débits peuvent dépasser largement ceux de la connexion internet.
Blip ne fixe aucune limite de taille. Les fichiers de plusieurs dizaines de gigaoctets passent sans problème. Le transfert reprend automatiquement après une interruption réseau, un débranchement de disque ou un espace disque insuffisant temporaire. Les dossiers s'envoient tels quels, sans compression préalable. Le tout est chiffré en transit.
L'utilisation requiert un compte Blip, créé avec une simple adresse e-mail. L'application est gratuite pour un usage personnel. Les développeurs indiquent qu'un modèle payant pourrait arriver pour les usages professionnels, mais sans préciser de calendrier. Aucune publicité n'est affichée. Blip est disponible sur Windows, Mac, iOS et Android. Sur Mac, l'application s'intègre au menu contextuel via le menu Services.
Dans un monde où chaque constructeur verrouille ses outils de partage, une application qui parle à tout le monde a quelque chose de rafraîchissant.