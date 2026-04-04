L'utilisation requiert un compte Blip, créé avec une simple adresse e-mail. L'application est gratuite pour un usage personnel. Les développeurs indiquent qu'un modèle payant pourrait arriver pour les usages professionnels, mais sans préciser de calendrier. Aucune publicité n'est affichée. Blip est disponible sur Windows, Mac, iOS et Android. Sur Mac, l'application s'intègre au menu contextuel via le menu Services.

Dans un monde où chaque constructeur verrouille ses outils de partage, une application qui parle à tout le monde a quelque chose de rafraîchissant.