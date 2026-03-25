Le 13 mars dernier, le tribunal correctionnel de Paris a condamné six hommes et une femme après une enquête ouverte fin 2022. Dans le dossier, des voitures circulaient dans la capitale avec un équipement placé dans le coffre. À chaque passage, des SMS frauduleux ont été envoyés vers les smartphones situés à proximité. Les messages reprenaient l’apparence de services connus et incitaient à transmettre des informations personnelles.

Fin 2022, Orange avait signalé des anomalies radio sur certains téléphones d’abonnés. Ils recevaient des SMS sans trace d’envoi dans les systèmes de l’opérateur. Sur place, un contrôle routier avait permis aux policiers de découvrir un appareil utilisé habituellement par les services de police ou de renseignement, ce qu'on appelle les IMSI catchers. Les enquêteurs avaient ensuite relié plusieurs campagnes entre 2022 et 2023, avec des équipes organisées autour de ces dispositifs.

Abdoulaye Koné et Mohamed Mhadebi ont été condamnés à cinq ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé. D’autres membres du groupe ont écopé de peines allant de six mois avec sursis à deux ans ferme. Yin Nongzhong, fournisseur des machines interpellé en Suisse, a été condamné à quatre ans de prison.