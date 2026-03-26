xryl

Chez AMD, il y a les Mi50 qui proposent 32Go en HBM2 pour env 330€.

Avec une seule carte tu atteinds ces performances pour l’IA:

llama3.1:8b-instruct-q8_0 (40 tps)

llama3.1:8b-instruct-fp16 (28 tps)

mistral-small:24b-instruct-2501-q4_K_M (25 tps)

phi4:14b-q4_K_M (37 tps)

olmo2:13b-1124-instruct-q4_K_M (33 tps)

deepseek-r1:7b-qwen-distill-fp16 (30 tps)

deepseek-r1:8b-llama-distill-fp16 (28 tps)

deepseek-r1:8b-llama-distill-q8_0 (47 tps)

qwen2.5-coder:14b-instruct-q6_K (28 tps)

Le problème, encore une fois, c’est le greed. AMD ne veut pas qu’une carte à 350€ phagocyte ses Radeon PRO, donc elle ne fait aucun effort sur les devs et le support de ces cartes. Mais, contrairement à Nvidia, leur softs & drivers sont ouverts et comme la communauté est pugnace, il y a des drivers qui fonctionnent sur ces cartes.

L’autre problème, c’est qu’avec les AI Max+ 395 et autre 350 et 370, tu as un peu moins de performances (le mistral small 24B tourne à 18tps sur un AI 350 et le double sur un AI Max+ 395) mais une machine complète pour 700€ à 2000€, et qui n’est pas limité par la taille mémoire de 32Go.