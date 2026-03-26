Intel officialise l’Arc Pro B70, sa carte graphique professionnelle Battlemage : 32 Go de VRAM GDDR6, 32 cœurs Xe et 949$ pour viser l’inférence IA locale face à NVIDIA. Disponible dès maintenant.
32 Go de VRAM sur une carte à moins de 1000$ : sur le papier, l’Arc Pro B70 d’Intel a de quoi faire réfléchir les équipes IT qui cherchent à déployer de l’IA locale sans débourser le prix d’une RTX Pro ou d'une Quadro. Intel annonce simultanément l'Arc Pro B65, prévue pour mi-avril, et confirme au passage ce que beaucoup redoutaient : aucune version grand public de la puce BMG-G31 n’est au programme. Ces nouvelles cartes restent donc une affaire de professionnels, du moins pour l’instant.
Arc Pro B70 : les specs qui font la différence pour l’IA locale
Selon Phoronix, la B70 embarque 32 cœurs Xe2, 32 Go de GDDR6 ECC et affiche un TBP de 230 W. C'est cette capacité mémoire qui constitue l'argument central d'Intel : à ce prix, aucune carte NVIDIA ne propose autant de VRAM. La RTX 5000 Ada de NVIDIA offre bien 32 Go, mais à un tarif environ trois fois supérieur. Quant à la toute récente RTX PRO 6000 Blackwell et ses 96 Go, elle vise un segment budgétaire inaccessible pour la plupart des studios indépendants et des développeurs IA. Concrètement, pour faire tourner des modèles de langage en local (LLaMA 3, Mistral ou des variantes quantisées de modèles plus lourds) la fenêtre de contexte disponible est directement liée à la quantité de VRAM. Plus il y en a, plus le modèle peut « voir » loin dans une conversation ou un document.
Intel avance des chiffres offensifs : jusqu’à 2,2 fois plus de contexte que la concurrence, 6,2 fois plus de rapidité sur les charges multi-agents et multi-utilisateurs, et deux fois plus de tokens par dollar. Ces métriques sont issues des propres benchmarks d’Intel, ce qui invite à la prudence habituelle. Reste à savoir si des tests indépendants confirmeront ces ratios une fois le matériel entre les mains des testeurs.
Un positionnement pro assumé, mais des questions qui demeurent
Intel ne cache pas son ambition : l’Arc Pro B70 vise les stations de travail, la création de contenu et l’inférence IA, pas le gaming. Ce recentrage sur le segment professionnel est cohérent avec la trajectoire de Battlemage, une architecture qui peine à s’imposer face à NVIDIA et AMD sur le marché grand public. L’iGPU B390 d’Intel avait déjà montré que la puce Battlemage pouvait surprendre en termes de rapport performances/prix ; la B70 tente de transposer cette logique sur le marché workstation.
Le TBP de 230 W reste raisonnable pour une carte professionnelle de ce gabarit, mais l’absence de benchmarks indépendants au lancement laisse planer un doute sur les performances réelles en dehors des slides marketing. La disponibilité immédiate via les partenaires AIB est un signal positif : Intel ne se contente pas d’une annonce papier. La B65, attendue mi-avril, devrait compléter la gamme vers le bas, probablement avec moins de VRAM et un TBP réduit, bien qu’Intel n’ait pas encore communiqué ses spécifications.
L’Arc Pro B70 est un pari cohérent : Intel identifie un angle mort chez NVIDIA (beaucoup de VRAM pour moins cher) et s’y engouffre. Mais 32 Go de GDDR6 ne font pas tout. Les performances réelles en inférence, la qualité des drivers sous Windows et Linux, et le support logiciel à long terme seront déterminants. Réponse après les premiers benchmarks.