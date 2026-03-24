Le schéma repose sur trois piliers : la production, la diffusion et la dissimulation. Côté production, Smith a collaboré dès 2018 avec le dirigeant d'une entreprise de musique par IA pour générer un catalogue colossal. Des centaines de milliers de titres, sans aucun musicien. Côté diffusion, il a créé des milliers de comptes fictifs sur Spotify, Apple Music, Amazon Music et YouTube Music. Un logiciel maison faisait tourner ces comptes en boucle, 24 heures sur 24, sur ses propres morceaux.

La clé de l'arnaque réside dans la dissimulation. Plutôt que de concentrer les écoutes sur quelques titres, Smith a réparti les streams sur l'ensemble de son catalogue. Le volume par morceau restait bas. Mais le total cumulé atteignait des milliards d'écoutes. Des VPN simulaient des connexions depuis différentes localisations. Le tout est passé sous les radars des plateformes pendant sept ans, de 2017 à 2024.

Le butin : plus de 8 millions de dollars en royalties. Smith a accepté de restituer l'intégralité de la somme (8 091 843,64 dollars, selon les documents judiciaires). Spotify précise que sa plateforme ne représente qu'environ 60 000 dollars du total fraudé.