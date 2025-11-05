"Des milliards de streams frauduleux" : Spotify au coeur d'une nouvelle polémique

Une action en justice vise le géant du streaming musical Spotify pour complicité présumée dans un système de fraude massif. Le rappeur Drake se retrouve incriminé pour avoir mis en place plusieurs milliards d'écoutes artificielles générées par des bots.
Spotify fait face à un nouveau procès collectif qui pointe les faiblesses de son modèle économique. La plainte, déposée dimanche devant la cour de district fédérale de Californie, accuse la plateforme d'avoir fermé les yeux sur une fraude généralisée touchant ses statistiques d'écoute. Le plaignant n'est autre que le rappeur californien RBX - et cousin de Snoop Dogg. Celui-ci mène cette offensive judiciaire au nom de milliers d'artistes lésés.
Un système qui nourrit la fraude
Le procès pointe le modèle de rémunération "pro-rata" de Spotify. Pour rappel, ce mécanisme transforme chaque mois les revenus publicitaires et d'abonnements en une cagnotte fixe, redistribuée ensuite selon la part de marché de chaque artiste. Cette part est calculée par le nombre de streams (d'écoutes). Problème : cette cagnotte ne grandit pas. Quand un artiste gonfle artificiellement ses chiffres via des bots, il puise directement dans les revenus des autres créateurs.
Les plaignants affirment que chaque mois, des milliards d'écoutes frauduleuses circulent sur la plateforme sans que Spotify n'intervienne. Or cela porterait directement atteinte à la valeur de chaque stream légitime tout en transférant des sommes colossales vers des comptes frauduleux. Mark Pifko, l'un des avocats de RBX ayant pris en charge cette plainte, affirme ainsi :
"Les artistes de l'industrie du streaming ont besoin de rapports précis sur les écoutes et d'une détection efficace de la fraude pour assurer une rémunération équitable. Quand les écoutes sont gonflées artificiellement à grande échelle – comme l'allègue le procès de mon client en ce qui concerne les écoutes de la musique de Drake – cela affecte les revenus d'innombrables auteurs-compositeurs, interprètes et producteurs."
Des chiffres d'écoutes remis en cause
Le dossier s'appuie sur une analyse détaillée des 37 milliards d'écoutes cumulées par Drake entre janvier 2022 et septembre 2025. Les avocats ont croisé plusieurs indicateurs. Leur examen révèle notamment une utilisation massive de VPN : au moins 250 000 écoutes du titre "No Face" provenaient en réalité de Turquie sur quatre jours en 2024, mais apparaissaient comme britanniques grâce à ces réseaux privés virtuels.
D'autres anomalies ont été repérées. Une part importante des comptes se concentrait dans des zones où la population locale ne pourrait générer de tels volumes d'écoute, certaines ne comptant même aucune adresse résidentielle. Les données révèlent également des pics d'écoute tardifs et inexpliqués, plusieurs mois après la sortie des morceaux, avec des courbes de décroissance anormalement plates comparées à celles d'autres artistes.
Le procès identifie un nombre considérable de comptes écoutant la musique de Drake 23 heures par jour. Par ailleurs, moins de 2% de ces utilisateurs génèrent environ 15% de son total de streams. Autre donnée qui met la puce à l'oreille : malgré un nombre d'auditeurs uniques inférieur à celui d'autres artistes très écoutés, Drake accumule des volumes totaux nettement supérieurs.
Interrogé par Rolling Stones, qui rapporte l'information, Spotify a répondu par communiqué qu'elle ne peut commenter une procédure en cours, mais a défendu ses systèmes de détection. La plateforme rappelle qu'elle investit massivement dans des outils pour combattre le streaming artificiel, retire les écoutes frauduleuses, retient les royalties associées et applique des pénalités. Elle cite en exemple une affaire de 2024 où un fraudeur a dérobé 10 millions de dollars à différents services de streaming, dont seulement 60 000 provenaient de Spotify.
En 2021, en France, une enquête avait révélé 1 milliard d'écoutes frauduleuses correspondant à environ 2% de toutes les écoutes dans le pays, tous services confondus.
Les plaignants réclament plus de 5 millions de dollars de dommages et estiment que les ayants droit ont été privés de centaines de millions de dollars. Ils demandent la validation de cette action collective, la publication des noms d'autres victimes potentielles et l'organisation d'un procès devant un jury.
