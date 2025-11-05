"Des milliards de streams frauduleux" : Spotify au coeur d'une nouvelle polémique

Le dossier s'appuie sur une analyse détaillée des 37 milliards d'écoutes cumulées par Drake entre janvier 2022 et septembre 2025. Les avocats ont croisé plusieurs indicateurs. Leur examen révèle notamment une utilisation massive de VPN : au moins 250 000 écoutes du titre "No Face" provenaient en réalité de Turquie sur quatre jours en 2024, mais apparaissaient comme britanniques grâce à ces réseaux privés virtuels.​

D'autres anomalies ont été repérées. Une part importante des comptes se concentrait dans des zones où la population locale ne pourrait générer de tels volumes d'écoute, certaines ne comptant même aucune adresse résidentielle. Les données révèlent également des pics d'écoute tardifs et inexpliqués, plusieurs mois après la sortie des morceaux, avec des courbes de décroissance anormalement plates comparées à celles d'autres artistes.​

Le procès identifie un nombre considérable de comptes écoutant la musique de Drake 23 heures par jour. Par ailleurs, moins de 2% de ces utilisateurs génèrent environ 15% de son total de streams. Autre donnée qui met la puce à l'oreille : malgré un nombre d'auditeurs uniques inférieur à celui d'autres artistes très écoutés, Drake accumule des volumes totaux nettement supérieurs.​

Interrogé par Rolling Stones, qui rapporte l'information, Spotify a répondu par communiqué qu'elle ne peut commenter une procédure en cours, mais a défendu ses systèmes de détection. La plateforme rappelle qu'elle investit massivement dans des outils pour combattre le streaming artificiel, retire les écoutes frauduleuses, retient les royalties associées et applique des pénalités. Elle cite en exemple une affaire de 2024 où un fraudeur a dérobé 10 millions de dollars à différents services de streaming, dont seulement 60 000 provenaient de Spotify.​

En 2021, en France, une enquête avait révélé 1 milliard d'écoutes frauduleuses correspondant à environ 2% de toutes les écoutes dans le pays, tous services confondus.

Les plaignants réclament plus de 5 millions de dollars de dommages et estiment que les ayants droit ont été privés de centaines de millions de dollars. Ils demandent la validation de cette action collective, la publication des noms d'autres victimes potentielles et l'organisation d'un procès devant un jury.​