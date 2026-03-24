Le constat des chercheurs en sécurité est glaçant. Matthias Frielingsdorf, cofondateur d'iVerify, résume la situation sans détour. Les fichiers publiés sont du simple HTML et JavaScript. Un pirate peut les copier, les coller sur un serveur et les rendre opérationnels en quelques heures. Aucune connaissance d'iOS n'est nécessaire.

Google a confirmé cette analyse. L'entreprise avait déjà étudié DarkSword via son Threat Intelligence Group. Un chercheur en sécurité a d'ailleurs réussi à pirater un iPad mini sous iOS 18 avec l'échantillon circulant en ligne. Le kit exploite six failles, dont trois zero-day. La chaîne commence par WebKit (le moteur de Safari), traverse plusieurs couches de sandbox, puis atteint le noyau d'iOS. En quelques minutes, contacts, messages, historique de navigation, trousseau iCloud et portefeuilles crypto sont exfiltrés vers un serveur distant.

Le fichier publié sur GitHub contient même les notes des développeurs. Elles décrivent l'outil comme un programme qui « lit et exfiltre des fichiers pertinents depuis les appareils iOS via HTTP ». Un niveau de documentation qui facilite encore davantage la réutilisation.