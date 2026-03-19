Observer une molécule isolée en train de réagir chimiquement est l'un des défis les plus coriaces de la physique et de la chimie expérimentales, car nos outils sont limités par leur nature. La microscopie électronique oblige les chercheurs à travailler avec un échantillon fixe, ce qui rend donc impossible le travail sur des molécules librement flottantes en phase gazeuse.

Les techniques de diffraction, elles, exigent un échantillon dense pour générer un signal exploitable par le détecteur : le résultat obtenu est techniquement une moyenne sur l'ensemble des molécules présentes, ce qui empêche d'accéder aux détails structuraux propres à une molécule individuelle. « Cette technique [NDLR : il fait référence ici à l'explosion de Coulomb] a la capacité d'isoler des détails mineurs qui sont chimiquement pertinents », souligne James Cryan, directeur adjoint intérimaire pour la science au LCLS et co-auteur de l'étude. Ce qui est impossible à obtenir, par exemple, avec les deux types d'outils cités précédemment.

Comme expliqué en introduction, même si l'explosion de Coulomb détient ici un fort potentiel, elle n'est pas parfaite : la reconstruction de la structure moléculaire à partir des données d'un détecteur reste un problème inverse particulièrement ardu.

D'abord parce que l'arrachage des électrons par le laser n'est pas instantané, et que, durant ce bref délai, les atomes se repositionnent légèrement, ce qui décale les trajectoires des ions par rapport à ce qu'elles auraient été si la molécule était restée parfaitement figée. Appliquer la loi de Coulomb dans ces conditions revient à ignorer ce déplacement et tend à produire des structures géométriques erronées.

Ensuite parce que la complexité du problème croît drastiquement avec la taille de la molécule : pour une molécule de dix atomes, le nombre de configurations possibles à explorer est sans commune mesure avec celui d'une molécule de trois atomes. « C'est un peu comme casser un verre et essayer de le recomposer à partir de la façon dont les morceaux se sont éparpillés », résume Phay Ho, physicien à l'Argonne National Laboratory et co-auteur de l'étude.

L'outil expérimental existait bien, mais on ne pouvait pas l'exploiter à son plein potentiel, car aucune méthode ne permettait de remonter de façon fiable des trajectoires des ions à la géométrie de la molécule d'origine. Rien de plus frustrant pour des physiciens que de disposer d'informations structurales très riches sur les molécules, sans avoir les moyens computationnels de les déchiffrer.