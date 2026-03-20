La mise à jour optimise également les possibilités de personnalisation, avec la possibilité de créer 10 groupes désormais, sans oublier une gestion simplifiée de l’interface, mais aussi la possibilité d’ajouter des couleurs sur mesure avec une palette totalement personnalisable.

La mise à jour est actuellement entre les mains des membres Xbox Insider, et devrait donc arriver prochainement sur toutes les consoles Xbox en circulation.