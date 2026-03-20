La future mise à jour Xbox va apporter de nouvelles possibilités de personnalisation, mais aussi une optimisation essentielle du Quick Resume, réclamée depuis de longues années par de nombreux joueurs.
En novembre 2020, les Xbox Series débarquaient sur le marché, embarquant une fonction alors inédite : le « Quick Resume ». Une fonction qui permet de suspendre plusieurs jeux en même temps et de les reprendre instantanément là où on les a laissés. Sans temps de chargement, on bascule d’un titre à l’autre en quelques secondes, même après avoir éteint la console. Grâce au SSD (magique ?), la fonction conserve l’état exact des parties en mémoire, pour une expérience fluide, pensée pour enchaîner les sessions sans interruption.
Le Quick Resume optimisé en 2026
Si globalement, la fonction Quick Resume des Xbox Series X et Xbox Series S fait le bonheur des joueurs, force est d’admettre qu’elle s’accompagne parfois de quelques ratés. En effet, certains jeux gèrent mal cette reprise instantanée, provoquant parfois des bugs, pertes de connexion en ligne et autres dysfonctionnements divers. Résultat : il devient souvent nécessaire de redémarrer complètement le titre pour retrouver une expérience stable. Pas terrible donc…
Alors que le géant américain a récemment levé le voile sur sa prochaine génération de Xbox, avec « Project Helix », Microsoft continue de peaufiner l’interface de ses Xbox Series, et la dernière mise à jour proposée aux membres Insider vient notamment optimiser le Quick Resume.
Une mise à jour demandée… depuis 2021 !
La dernière version du firmware Xbox corrige enfin le tir, en permettant de désactiver le Quick Resume jeu par jeu. Il suffit d’ouvrir « Plus d’options », puis « Gérer Quick Resume » depuis la vignette d’un titre pour décider si ce dernier doit être concerné ou non par le Quick Resume.
De quoi réserver cette fonction aux expériences solo par exemple, où la reprise instantanée garde tout son intérêt, tout en évitant les désagréments sur les jeux en ligne et autres titres problématiques. De cette manière, les jeux souhaités démarreront toujours de zéro, pour éviter tout problème lié au Quick Resume.
Un changement salué par Larry « Major Nelson » Hryb, ancienne figure emblématique de Xbox, qui a confié sur le réseau X en avoir formulé la demande dès 2021, alors qu’il travaillait encore chez Microsoft.
La mise à jour optimise également les possibilités de personnalisation, avec la possibilité de créer 10 groupes désormais, sans oublier une gestion simplifiée de l’interface, mais aussi la possibilité d’ajouter des couleurs sur mesure avec une palette totalement personnalisable.
La mise à jour est actuellement entre les mains des membres Xbox Insider, et devrait donc arriver prochainement sur toutes les consoles Xbox en circulation.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)