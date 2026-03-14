Depuis peu, Microsoft a déployé un nouveau pilote NVMe sur Windows 11 25H2 et Windows Server 2025. Il n'est pas activé par défaut. Pourquoi ?
Si les performances affichées par les SSD exploitant le protocole NVMe sont largement supérieures à ce que proposent les SSD SATA, elles pourraient être encore meilleures… au moins sur Windows. Microsoft exploite toujours une espèce de bidouillage. Plus pour très longtemps ?
Après les lignes de codes, un pilote vrai de vrai
En fin d'année dernière, déjà, nous évoquions l'utilisation d'un nouveau type de pilotes pour contrôler les SSD sous Windows 11. Un pilote emprunté à Windows Server 2025 que Microsoft avait actualisé plus tôt dans l'année.
L'idée de remplacer ainsi le pilote SSD de Windows 11 est, sur le principe au moins, assez simple et découle d'un constat plus simple encore : sans que l'on sache pourquoi, Microsoft n'a pas développé de pilote spécifique aux SSD sur protocole NVMe sous Windows 11. Sur ces unités, l'OS utilise une espèce de traduction des commandes NVMe depuis un bon vieux pilote SCSI.
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 735209102 /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 156965516 /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 1853569164 /t REG_DWORD /d 1 /f
Les lignes ajoutées au registre pour débrider les SSD NVMe sous Windows 11
Pour un simple « traducteur », les résultats obtenus sont loin d'être mauvais et c'est peut-être ce qui a incité Microsoft à ne jamais faire mieux. Reste que nous sommes loin d'exploiter les SSD NVMe à leur plein potentiel et c'est donc là que le pilote Windows Server 2025 intervenait. Des petits malins s'étaient alors demandé pourquoi ne pas utiliser ledit pilote sur Windows 11 ?
Nous en parlions en décembre dernier, ce remplacement est parfaitement viable et fonctionne plutôt bien, dopant effectivement certains résultats. Les SSD NVMe voyaient leur débit en séquentiel augmenter de 30 % à 40 %, mais c'était en aléatoire que les gains étaient les plus nets : jusqu'à 80 % d'IOPS en plus grâce au nouveau pilote.
Disk.sys remplacé par NVMeDisk.sys
Depuis ces premiers essais réalisés par nos confrères de Notebookcheck, il n'est toujours pas question – pour Microsoft – de déployer le nouveau pilote NVMe sur Windows 11. Il reste l'apanage de Windows Server 2025.
Spécialistes du stockage sous toutes ses formes, les experts de Storage Review ont décidé de pousser l'expérience de Notebookcheck plus loin encore. Il n'a d'ailleurs pas été question d'utiliser le PC de M. Tout-le-monde pour cette expérience : on parle d'une configuration serveur haut de gamme basée sur deux processeurs AMD EPYC 9754 (128 cœurs) et 768 Go de DDR5-4800.
La partie stockage n'est évidemment pas en reste : nos confrères ont associé pas moins de 16 unités Solidigm P5316, des SSD NVMe de 30,72 To chacune, connectées en PCI Express 4.0 et configurées en JBOD. Nous osons à peine imaginer le coût d'une telle configuration, surtout aux tarifs actuels de la DDR5 et des SSD NVMe.
Les résultats en séquentiel comme en aléatoire sont en hausse. ©Storage Review
Les performances obtenues sur cette machine et avec le nouveau pilote porté sur Windows 11 sont inégales. Toutefois, dans la majorité des cas, c'est mieux, voire nettement mieux. Les résultats en lecture aléatoire 4K ont progressé de plus de 64 % à 10 Go/s contre 6,1 Go/s. C'est d'autant plus important que l'aléatoire est justement ce qui met en difficulté les SSD aujourd'hui.
Latence et charge CPU sont en nette baisse. ©Storage Review
Storage Review s'est également attaché à observer l'impact de ce pilote sur des performances « secondaires » auxquelles on pense moins souvent. Ainsi, la latence progresse nettement : on peut gagner jusqu'à près de 40 % sur l'écriture aléatoire 4K. Enfin, de nets progrès sont également observés sur la charge CPU, c'est autant de ressources allouables à d'autres tâches.
Soucieux de présenter un tableau complet, nos confrères font état de quelques soucis comme une augmentation de la latence en écriture (en 64K comme en 128K). Cela dit, le plus gênant pour le moment est le fait que ce pilote ne soit pas activé par défaut. Il est présent sur Windows Server 2025 et sur Windows 11 25H2, mais Microsoft le garde « en réserve ».
Sans doute l'éditeur souhaite-t-il conduire encore des tests et être en mesure de le proposer sans risque pour l'usager. En effet, certains utilisateurs parlent de gênes lorsque la déduplication de données est activée. Même si la chose est prometteuse, il est donc urgent d'attendre… et de croiser les doigts.