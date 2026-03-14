Storage Review s'est également attaché à observer l'impact de ce pilote sur des performances « secondaires » auxquelles on pense moins souvent. Ainsi, la latence progresse nettement : on peut gagner jusqu'à près de 40 % sur l'écriture aléatoire 4K. Enfin, de nets progrès sont également observés sur la charge CPU, c'est autant de ressources allouables à d'autres tâches.

Soucieux de présenter un tableau complet, nos confrères font état de quelques soucis comme une augmentation de la latence en écriture (en 64K comme en 128K). Cela dit, le plus gênant pour le moment est le fait que ce pilote ne soit pas activé par défaut. Il est présent sur Windows Server 2025 et sur Windows 11 25H2, mais Microsoft le garde « en réserve ».

Sans doute l'éditeur souhaite-t-il conduire encore des tests et être en mesure de le proposer sans risque pour l'usager. En effet, certains utilisateurs parlent de gênes lorsque la déduplication de données est activée. Même si la chose est prometteuse, il est donc urgent d'attendre… et de croiser les doigts.