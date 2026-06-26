Parfois, il faut donner un bon coup dans la fourmilière pour casser l'inertie et recréer un véritable élan d'innovation.

Alors que les PC portables ont longtemps progressé par petites touches, avec des machines un peu plus fines et un peu plus endurantes, mais construites sur les mêmes bases que celles posées à l'époque des premiers ultrabooks, l'arrivée des processeurs Snapdragon compute puis de l'IA est venue rebattre les cartes.

Le choix d'un PC portable a longtemps été une question d'arbitrage. Il fallait accepter des compromis : privilégier la mobilité au détriment de la puissance. Choisir entre autonomie et performances. Sacrifier les capacités graphiques pour conserver un châssis fin et silencieux. Ou, à l'inverse, accepter le poids, la surchauffe et le bruit… En d'autres termes, une logique de renoncement à laquelle s'étaient malheureusement habitués les utilisateurs.

Aujourd'hui, cette équation vole en éclats avec l'arrivée des nouveaux processeurs Snapdragon compute et en particulier du très impressionnant Snapdragon X2 Elite.