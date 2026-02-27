Les deux références, SE2726HG et SE2726HGS, partagent la même dalle de 27 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080). Ce choix technique n'est pas anodin : en restant sur du 1080p, Dell permet aux joueurs équipés de cartes graphiques modestes d'atteindre plus facilement les cadences d'images nécessaires pour exploiter pleinement la fréquence de 240 Hz. C'est un compromis courant dans le segment compétitif, où la fluidité prime sur la qualité d'image.