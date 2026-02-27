Le constructeur américain propose deux nouveaux écrans 27 pouces à 240 Hz dont le prix d'entrée avoisine les 130 dollars, un tarif impressionnant pour de tels moniteurs, là où il y a quelques années, on avait à peine un écran 60 Hz classique.
Le marché des écrans gaming à fréquence élevée voit ses prix chuter depuis quelques années. Dell a présenté deux écrans de 27 pouces, avec une fréquence de 240 Hz, à un prix défiant toute concurrence. Seulement 130 dollars pour le SE2726HG, avec une définition Full HD, la promesse est bien réelle.
Deux modèles, une différence principale
Les deux références, SE2726HG et SE2726HGS, partagent la même dalle de 27 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080). Ce choix technique n'est pas anodin : en restant sur du 1080p, Dell permet aux joueurs équipés de cartes graphiques modestes d'atteindre plus facilement les cadences d'images nécessaires pour exploiter pleinement la fréquence de 240 Hz. C'est un compromis courant dans le segment compétitif, où la fluidité prime sur la qualité d'image.
Les deux écrans affichent un temps de réponse annoncé à 0,5 ms et intègrent la technologie AMD FreeSync, destinée à synchroniser la fréquence du moniteur avec celle de la carte graphique afin de réduire les phénomènes de déchirure d'image.
La distinction entre les deux modèles se situe principalement au niveau du pied. Le SE2726HGS dispose d'un support ajustable en hauteur et en inclinaison, tandis que le SE2726HG est équipé d'un socle fixe, plus simple. Cette différence explique un écart de prix entre les deux références.
Une fiche technique orientée polyvalence
Au-delà du jeu, Dell a propose une couverture colorimétrique à 99% de l'espace sRGB. Sans rivaliser avec des moniteurs destinés aux professionnels de l'image, cette caractéristique permet un usage polyvalent : navigation web, visionnage de contenus vidéo ou travail bureautique courant.
Ce lancement s'inscrit dans un mouvement plus large. Les écrans 240 Hz, longtemps réservés aux joueurs professionnels et aux amateurs d'esport disposant de budgets conséquents, se retrouvent désormais à des niveaux de prix comparables à ceux de moniteurs bureautiques classiques. Les fonctionnalités associées au jeu compétitif ; faible latence, synchronisation adaptative, temps de réponse réduits, ne sont plus cantonnées au haut de gamme.
Pour les joueurs qui souhaitent changer d'écran à moindres frais, c'est donc une option idéale. Certes, la définition reste très classique et même, un peu dépassée en 2026, mais c'est un excellent compromis en termes de ratio performances / prix.