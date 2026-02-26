Suite à la cyberattaque dont il a été victime, l'Olympique de Marseille a réédité les e-billets du derby OM-OL du 1er mars. Les anciens billets ne sont donc plus valables.
Quelques jours après la révélation d'une fuite de données massive, l'OM a d'abord sorti un communiqué officiel pour reconnaître les faits, d'ailleurs sans trop en dire. Puis le club est passé aux actes. Les e-billets pour les deux prochains matchs à domicile ont été intégralement réédités. Avec un derby OM-OL programmé dès le dimanche 1er mars, la marge de manœuvre pour les supporters est désormais très réduite.
Un communiqué de nuit qui confirme la cyberattaque sans tout révéler
Publié à 4h10 du matin le mardi 24 février, le communiqué officiel de l'OM pouvait trahir une certaine agitation en interne, provoquée par l'emballement autour d'une fuite de données très importante. Le club a reconnu une « tentative d'intrusion informatique » dans ses systèmes numériques, stoppée rapidement grâce à ses équipes techniques et ses prestataires spécialisés. La situation a, selon la version officielle, vite été sous contrôle.
Le club a aussi tenté de rassurer ses nombreux supporters, en leur indiquant que les données bancaires et les mots de passe n'ont pas été compromis. En revanche, pas un mot sur les 400 000 comptes clients potentiellement mis en vente sur un forum de cybercriminels, comme révélé la veille. Sur ce point précis, l'Olympique de Marseille ne nie pas mais choisit le silence, qui dans ce genre de situation peut être délibéré ou contraint, difficile à dire.
De son côté, le club phocéen a signalé l'incident à la CNIL, le gendarme français des données personnelles, et va déposer une plainte pénale. Le club conseille aussi à ses supporters de changer leurs mots de passe et de se méfier des e-mails suspects qui pourraient suivre.
Attention avant le derby OM-OL, les anciens e-billets ne valent plus rien
Le lendemain, sur X, l'OM est passé aux choses sérieuses. Le club y parle cette fois clairement de « cyberattaque », sans précaution de langage, avec une transparence que l'on peut saluer ici, pour annoncer avoir réédité tous les e-billets pour les prochains matchs à domicile contre l'OL le dimanche 1er mars en Ligue 1, et contre Toulouse le mercredi 4 mars en Coupe de France. Les tickets déjà téléchargés avant le 25 février à 19h ne fonctionneront plus à l'entrée du stade.
Il faut donc se connecter à son espace personnel sur billetterie.om.fr pour récupérer la nouvelle version. Le billet peut être présenté sur téléphone ou imprimé, mais sans lui, il n'y aura pas d'entrée possible à l'Orange Vélodrome dimanche pour « l'Olympico ». Bref, même ceux qui avaient tout prévu à l'avance n'échappent pas à cette petite case à cocher.
Les abonnés de la saison en cours sont également concernés. Leur carte physique habituelle ne donnera pas accès au Vélodrome pour le derby, y compris dans les virages. Tout le monde est logé à la même enseigne. Mieux vaut donc vérifier son billet sur son téléphone bien avant d'arriver au stade dimanche.