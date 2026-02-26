Le club a aussi tenté de rassurer ses nombreux supporters, en leur indiquant que les données bancaires et les mots de passe n'ont pas été compromis. En revanche, pas un mot sur les 400 000 comptes clients potentiellement mis en vente sur un forum de cybercriminels, comme révélé la veille. Sur ce point précis, l'Olympique de Marseille ne nie pas mais choisit le silence, qui dans ce genre de situation peut être délibéré ou contraint, difficile à dire.