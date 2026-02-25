L’histoire de JAPANNEXT est moins connue du grand public que celles des grandes marques américaines ou coréennes. Fondée en 2016 par un entrepreneur français installé au Japon, la marque s’est progressivement imposée comme un acteur "outsider" des écrans PC, avec un positionnement axé sur des caractéristiques ambitieuses à des prix agressifs. Elle a récemment étendu sa présence en Europe, avec pour objectif de répondre à une demande croissante pour des écrans performants et ambitieux mais accessibles.



Avec son moniteur 6K, JAPANNEXT change l'équation, ou, tout du moins, avec ce tarif, la réflexion sur la place de la haute définition dans les workflows créatifs et professionnels.