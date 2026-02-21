Trois Iraniens viennent d'être inculpés en Californie pour le vol de secrets industriels relatifs à la puce Google Tensor, installée sous le capot des smartphones Pixel de Google.

Sont d'abord sur la selette deux soeurs, toutes deux ingénieurs : Samaneh Ghandali (41 ans) et Soroor Ghandali (32 ans). La première, qui a travaillé chez Google, est accusée d'avoir transmis près de 300 documents, dont des secrets commerciaux, à un service de communication extérieur aux États-Unis. Sa soeur, qui a été en stage chez Google, aurait elle fait transité 34 documents supplémentaires par le même canal.

Le troisième accusé est l'époux de la grande soeur, Mohammadjavad Khosravi (40 ans), qui n'a lui jamais travaillé pour Google, malgré de nombreuses tentatives de s'y faire recruter. Il est suspecté d'avoir aidé les soeurs à transmettre les documents, et à détruire les preuves. Les trois encourent une peine qui pourrait atteindre les 20 ans de prison.