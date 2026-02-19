Ericsson lance un nouveau routeur 5G embarqué, avec du dual-SIM, de l'intelligence artificielle en périphérie et de la géolocalisation au centimètre. Une première dans l'industrie, avec une arrivée prévue cette année.
Le routeur Cradlepoint R2400 d'Ericsson, lancé ce jeudi 19 février, ressemble presque à n'importe quel boîtier réseau. Mais sous le capot, il embarque trois technologies qu'aucun routeur 5G n'avait encore réunies, c'est-à-dire deux cartes SIM actives simultanément pour ne jamais perdre le réseau, une précision de localisation chirurgicale (au centimètre près) et une intelligence artificielle qui fonctionne sans connexion cloud. Dans l'esprit de la firme suédoise, les ambulances, bus et véhicules de flotte peuvent désormais rester connectés et être pilotés par la donnée, même là où le signal fait défaut.
Avec dual SIM, Wi-Fi 7 et géolocalisation au centimètre, le nouveau routeur d'Ericsson ne plaisante pas avec la connectivité
La grande nouveauté du R2400 d'Ericsson, c'est sa capacité à gérer deux cartes SIM en même temps sur un seul modem. Cela lui permet de surveiller en permanence deux opérateurs simultanément, et de basculer de l'un à l'autre environ dix fois plus vite que les routeurs existants. Concrètement, pour une ambulance en intervention ou un bus en ligne, les appels, les flux vidéo et les données ne s'interrompent plus, même quand un opérateur perd le signal.
Un GPS classique vous situe à quelques mètres près, ce qui est suffisant pour trouver une adresse, mais insuffisant pour des opérations critiques. Le R2400 fait bien mieux en combinant deux technologies de positionnement, le RTK (Real-Time Kinematics) et le dead-reckoning. Il localise un véhicule au centimètre près, contre un à trois mètres jusque-là. La différence, c'est de savoir non plus dans quelle rue se trouve le véhicule, mais dans quelle file de circulation il roule. Un niveau de détail décisif pour coordonner des drones, des agents ou des équipements en temps réel, par exemple.
Le R2400 embarque également le Wi-Fi 7, la toute dernière génération de connexion sans fil, capable de débits deux à quatre fois supérieurs à ceux du Wi-Fi actuel. Qu'il s'agisse du passager d'un bus ou d'un agent sur le terrain, chacun peut profiter d'une connexion plus rapide et plus stable. Et si la zone est mal couverte par les opérateurs mobiles, le routeur peut jongler simultanément entre cinq connexions cellulaires différentes, voire basculer sur des satellites en orbite basse (ces nouvelles constellations comme Starlink ou Amazon Leo) pour ne jamais perdre le signal.
Ericsson intègre pour la première fois un expert virtuel IA dans la gestion de réseau 5G
Ericsson explique que son nouveau routeur 5G ne se contente pas d'assurer la connexion : il embarque aussi sa propre capacité de calcul. En fait, il peut analyser des images, traiter des données et faire tourner des applications directement à bord du véhicule, sans avoir besoin d'envoyer quoi que ce soit sur internet. Cette puissance de calcul local est 2,5 fois supérieure à celle du modèle précédent. Pour un drone en vol ou une ambulance en intervention, cela signifie des décisions prises en temps réel, sans dépendre d'une connexion cloud qui pourrait flancher.
La plateforme NetCloud qui accompagne le R2400 va plus loin qu'un simple tableau de bord. Elle intègre un assistant basé sur l'intelligence artificielle, capable de surveiller le réseau en permanence et de détecter les problèmes avant même qu'ils ne se produisent. Une sorte d'alarme intelligente, pensée pour les équipes informatiques réduites qui n'ont pas le temps de surveiller chaque connexion manuellement, et qui préfèrent prévenir plutôt que guérir.
Enfin, le dernier avantage du R2400, et non des moindres, c'est qu'il est conçu pour évoluer sans être remplacé. Lorsqu'une nouvelle génération de réseau 5G arrivera, il suffira juste de changer le modem à l'intérieur du routeur. Pour les flottes qui comptent des dizaines ou des centaines de véhicules, voilà une belle économie à envisager. Jason Leigh, analyste senior chez IDC, explique que « les véhicules deviennent le centre névralgique de l'information, de la coordination et de la réponse aux incidents. » Le R2400 et son modem RC1250, qui pourraient s'avérer bien utiles. Ils seront disponibles au second trimestre 2026. Les Cisco IR/IR18xx et Sierra Wireless/Semtech XR, qui font partie de ses concurrents mais sans toutes les fonctionnalités du R2400, ont du souci à se faire.