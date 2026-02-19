Enfin, le dernier avantage du R2400, et non des moindres, c'est qu'il est conçu pour évoluer sans être remplacé. Lorsqu'une nouvelle génération de réseau 5G arrivera, il suffira juste de changer le modem à l'intérieur du routeur. Pour les flottes qui comptent des dizaines ou des centaines de véhicules, voilà une belle économie à envisager. Jason Leigh, analyste senior chez IDC, explique que « les véhicules deviennent le centre névralgique de l'information, de la coordination et de la réponse aux incidents. » Le R2400 et son modem RC1250, qui pourraient s'avérer bien utiles. Ils seront disponibles au second trimestre 2026. Les Cisco IR/IR18xx et Sierra Wireless/Semtech XR, qui font partie de ses concurrents mais sans toutes les fonctionnalités du R2400, ont du souci à se faire.