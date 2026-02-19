Moins d'une douzaine d'organisations identifiées selon Mandiant, mais sur le terrain on ne connaît pas exactement l'étendue des dégâts. Dans son avis de sécurité officiel, Dell liste plusieurs anciennes versions du logiciel comme vulnérables, puis ajoute « et potentiellement des versions antérieures ». Ce « potentiellement » dit beaucoup : des organisations sous des versions non supportées depuis des années ont pu être exposées sans le savoir, sans patch applicable, sans même figurer dans les statistiques de Mandiant.

Dell précise par ailleurs que RecoverPoint Classic, sa version installée sur des serveurs physiques dédiés, n'est pas concernée. Seule la version virtualisée l'est. Pour comprendre pourquoi c'est important : VMware est un logiciel très répandu dans les grandes entreprises et les administrations, qui permet de faire tourner plusieurs ordinateurs simulés, les fameuses machines virtuelles,s ur un seul et même serveur physique. C'est économique, flexible, et massivement déployé dans les infrastructures professionnelles.

UNC6201 a précisément exploité cette architecture pour créer de fausses cartes réseau, des points de connexion temporaires et invisibles, directement sur ces machines virtuelles. Les attaquants se déplacent ainsi d'un serveur à l'autre sans jamais toucher aux équipements réseau physiques que les équipes de sécurité surveillent. Sur du matériel classique, ce vecteur n'existe pas. « Les acteurs étatiques ne se contentent pas d'infiltrer les réseaux », avait déclaré Nick Andersen, directeur adjoint exécutif de la cybersécurité à la CISA en décembre. « Ils s'y intègrent durablement afin de permettre un accès permanent, des perturbations et d'éventuels sabotages », avait-il ajouté.