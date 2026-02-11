Là encore, la notion de matériel « éligible » est importante car cela ne concerne pas tous les modèles AMD. Alors que NVIDIA excluait ses GeForce RTX 5060 et 5060 Ti, AMD met sur la touche les Radeon RX 9060 XT. Dommage, elle avait ici une occasion de se démarquer. En revanche, notez que l'offre concerne aussi les processeurs Ryzen. Voici donc la liste des références concernées.

Côté processeurs, on ne parle que des modèles « X3D » de dernière génération, les Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D, Ryzen 7 9800X3D et le petit dernier testé tout récemment dans nos colonnes, le Ryzen 7 9800X3D.

Côté GPU, les références sont fort peu nombreuses puisqu'AMD se contente de sa dernière génération et exclut donc la plus modeste : seules les Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT peuvent prétendre à l'offre.

Enfin, AMD liste de manière exhaustive les ordinateurs portables éligibles, de fait, aucun risque d'erreur : Acer Nitro 16S AI, Acer Nitro 18 AI, ASUS TUF Gaming A14, ASUS ROG Strix G16, ASUS ROG Strix G18, ASUS ROG Flow Z13, HP OMEN MAX 16, HP OMEN 16, Lenovo Legion Pro 5, Lenovo Legion Pro 7, Lenovo Legion 5, MSI Raider A16, MSI Raider A18, MSI Crosshair A18, Gigabyte Aero X16, Razer Blade 16 et Razer Blade 14.

Là encore, pour en savoir plus sur l'offre, le plus simple est encore de consulter la page dédiée aux conditions générales des promotions AMD. On y voit ainsi la confirmation que l'offre a débuté hier 10 février et s'arrêtera le 25 avril prochain avec, comme date limite d'activation du code reçu, le 23 mai 2026.