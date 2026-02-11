Tour à tour, AMD et NVIDIA ont annoncé leurs nouveaux bundles afin de faire un petit cadeau aux joueurs… alors que les tarifs des cartes graphiques sont pour le moins dissuasifs.
De manière assez régulière, AMD, Intel ou NVIDIA proposent de petits cadeaux aux acheteurs de leurs produits (processeurs et/ou cartes graphiques) et après quelques semaines calmes, de nouveaux bundles ont été annoncés.
Resident Evil Requiem pour l'achat d'un GPU GeForce
Première à dégainer, NVIDIA s'est associée à Capcom pour profiter du lancement de Resident Evil Requiem qui constitue le neuvième opus majeur de la franchise horrifique lancée il y a trente ans déjà !
NVIDIA glisse son annonce au sein de la publication à propos des nouveautés DLSS. En effet, cette semaine High on Life 2, Yakuza Kiwami 3 et Dark Ties sont les trois petits nouveaux à profiter de la technologie Multi Frame Generation. Le premier sera disponible en fin de semaine tandis que Yakuza Kiwami 3 et Dark Ties sortent dès aujourd'hui. Enfin, REANIMAL – qui arrive le 13 février – profite pour sa part du duo DLSS/DLAA.
La petite nouveauté du jour pour NVIDIA tient toutefois plutôt dans ce nouveau bundle qui est organisé autour de Resident Evil Requiem. Le jeu événement de Capcom arrive le 27 février et, comme le précise NVIDIA, « les joueurs recevront une copie Steam de Resident Evil Requiem à l’achat d’un PC de bureau, d’une carte graphique ou d'un PC portable éligible », précision utile, « chez les revendeurs et e-commerçants participants ».
L'offre se focalise sur les GeForce RTX série 50 et il faudra donc que la machine concernée soit équipée d'un GPU « GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti ou 5070 éligible ». Pour connaître tous les détails et toutes les subtilités de l'offre en question, le plus simple est encore d'en consulter les termes et conditions, sachez cependant que, débutée hier, la période d'activation du code Steam court jusqu'au 16 avril prochain.
Crimson Desert déboule chez AMD
Pas question d'être en reste chez AMD et si le jeu offert est un peu plus lointain, il n'en demeure pas moins intéressant… enfin, c'est surtout une question de goût à ce niveau-là, Crimson Desert n'étant pas dans le même registre.
Développé par Pearl Abyss et prévu pour une sortie le 19 mars prochain, Crimson Desert est un jeu d'action/aventure en monde ouvert. Ce n'est que le second titre du studio qui s'est fait connaître avec Black Desert Online, mais il n'est donc pas ici question d'un jeu massivement multijoueur. Sans qu'il soit clairement annoncé comme une « exclusivité » pour les technologies AMD, Crimson Desert est tout de même utilisé pour promouvoir la marque.
AMD explique ainsi que « du 10 février au 25 avril 2026, les acheteurs de processeurs AMD Ryzen, de cartes graphiques AMD Radeon RX ou d’ordinateurs portables équipés de produits AMD éligibles pourront recevoir un code de jeu gratuit pour vivre une nouvelle aventure épique ».
Là encore, la notion de matériel « éligible » est importante car cela ne concerne pas tous les modèles AMD. Alors que NVIDIA excluait ses GeForce RTX 5060 et 5060 Ti, AMD met sur la touche les Radeon RX 9060 XT. Dommage, elle avait ici une occasion de se démarquer. En revanche, notez que l'offre concerne aussi les processeurs Ryzen. Voici donc la liste des références concernées.
Côté processeurs, on ne parle que des modèles « X3D » de dernière génération, les Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D, Ryzen 7 9800X3D et le petit dernier testé tout récemment dans nos colonnes, le Ryzen 7 9800X3D.
Côté GPU, les références sont fort peu nombreuses puisqu'AMD se contente de sa dernière génération et exclut donc la plus modeste : seules les Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT peuvent prétendre à l'offre.
Enfin, AMD liste de manière exhaustive les ordinateurs portables éligibles, de fait, aucun risque d'erreur : Acer Nitro 16S AI, Acer Nitro 18 AI, ASUS TUF Gaming A14, ASUS ROG Strix G16, ASUS ROG Strix G18, ASUS ROG Flow Z13, HP OMEN MAX 16, HP OMEN 16, Lenovo Legion Pro 5, Lenovo Legion Pro 7, Lenovo Legion 5, MSI Raider A16, MSI Raider A18, MSI Crosshair A18, Gigabyte Aero X16, Razer Blade 16 et Razer Blade 14.
Là encore, pour en savoir plus sur l'offre, le plus simple est encore de consulter la page dédiée aux conditions générales des promotions AMD. On y voit ainsi la confirmation que l'offre a débuté hier 10 février et s'arrêtera le 25 avril prochain avec, comme date limite d'activation du code reçu, le 23 mai 2026.