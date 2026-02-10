Plus de puce M5 Pro ? Seule la puce M5 Max embarquerait à l'intérieur des futurs MacBook Pro ! Cette rumeur issue du code source de macOS sème le trouble, mais pourquoi Apple ferait un tel choix ?
Un YouTuber spécialisé dans l’écosystème Apple affirme qu’Apple ne développerait plus deux puces distinctes M5 Pro et M5 Max pour ses ordinateurs portables. Le constructeur américain préfèrerait une unique M5 Max configurable qui servirait aux diverses gammes de MacBook Pro. Cette hypothèse repose sur l’absence totale de référence à une puce M5 Pro dans les dernières fuites de code beta et sur l’adoption d’une nouvelle technologie d’assemblage 2,5D.
Une puce unique pour des performances solides ?
Vadim Yuryev, connu pour ses analyses techniques des produits Apple, a relevé qu’aucune trace d’une puce M5 Pro n’apparaît dans les fichiers beta récemment leakés. Selon lui, Apple exploiterait la nouvelle technologie d’intégration SoIC-mH (System on Integrated Chips - molding horizontal) de TSMC. Cette technologie permet de séparer physiquement les dies CPU et GPU sur un même package. Cette approche rendrait possible l’utilisation d’un unique design de puce M5 Max, désactivant simplement certaines parties pour créer la version Pro, réduisant ainsi fortement le nombre de références (SKU) et les coûts de conception.
- La puce M5 progresse fort sur le plan graphique
- Le SSD enfin au niveau
- Le traitement anti-reflets hyper efficace de l’écran
Ce scénario avait été préparé par plusieurs éléments observés ces derniers mois. Dès 2025, certaines informations indiquaient qu’Apple adopterait pour la première fois sur ses puces M5 Pro, Max et Ultra un packaging de grade serveur avec la technologie SoIC. Ce, permettant une séparation physique des cœurs CPU et GPU. Cette architecture ouvre la voie à une nouvelle configuration : l’utilisateur pourrait théoriquement choisir un nombre élevé de cœurs GPU tout en conservant une configuration CPU plus modeste, ou l’inverse.
Le configurateur d'Apple modifié pour l'occasion
Apple a d’ailleurs modifié son configurateur en ligne lors du lancement des derniers modèles : les options pré-configurées ont disparu au profit d’une configuration entièrement personnalisée dès le départ, un changement qui colle parfaitement avec l’arrivée d’une puce unique configurable à la commande.
Selon Vadim Yuryev, la distinction entre M5 Pro et M5 Max resterait toutefois commerciale : pour débloquer le maximum de cœurs GPU et la capacité mémoire la plus élevée, il faudrait obligatoirement sélectionner l’option "M5 Max". La puce physique sous-jacente serait strictement identique ; seules les limitations logicielles ou de binning différencieraient les deux dénominations.
Aucune confirmation officielle n’a été communiquée par Apple à ce stade. Ces éléments proviennent exclusivement d’observations de code bêta et d’analyses de spécialistes. Ils devront être confirmés lors de l’annonce officielle des MacBook Pro M5 attendue en 2026.