Vadim Yuryev, connu pour ses analyses techniques des produits Apple, a relevé qu’aucune trace d’une puce M5 Pro n’apparaît dans les fichiers beta récemment leakés. Selon lui, Apple exploiterait la nouvelle technologie d’intégration SoIC-mH (System on Integrated Chips - molding horizontal) de TSMC. Cette technologie permet de séparer physiquement les dies CPU et GPU sur un même package. Cette approche rendrait possible l’utilisation d’un unique design de puce M5 Max, désactivant simplement certaines parties pour créer la version Pro, réduisant ainsi fortement le nombre de références (SKU) et les coûts de conception.