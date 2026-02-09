La plateforme recommande à ses utilisateurs de surveiller attentivement leurs paramètres de compte et de rester vigilants face aux tentatives de phishing. L'entreprise précise qu'elle ne demandera jamais de mot de passe par email. Si vous réutilisez votre identifiant Flickr sur d'autres plateformes, il serait donc judicieux de le modifier rapidement. Enfin, on ne le répétera jamais assez, mais il est également conseillé d'activer l'authentification à deux facteurs.

Flickr confirme avoir notifié les autorités de protection des données concernées, conformément aux obligations du RGPD et du CCPA. La société s'engage à renforcer la surveillance de ses prestataires externes et à améliorer l'architecture de sécurité de ses systèmes. Dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres, les systèmes de Flickr ne sont pas à remettre en cause mais l'entreprise est donc victime de défaillances chez ses partenaires et services tiers.