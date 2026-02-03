L'application est téléchargeable, mais un message d'erreur intervient irrémédiablement à chaque lancement. Selon de récentes rumeurs, l'activation de YouTube sur Switch 2 devrait intervenir dans le courant de ce mois de février.

Un Nintendo Direct pourrait être diffusé dès cette semaine, permettant (entre autres) au géant nippon de confirmer ce retour pour le moins attendu, pas moins de 8 mois après la commercialisation de la console.

Rappelons qu'avec la première Nintendo Switch, il avait fallu à l'époque patienter plus d’un an et demi (jusqu’en novembre 2018), avant que les joueurs ne puissent enfin visionner leurs vidéos favorites directement sur leur console Nintendo.

