Dans quelques mois, la Nintendo Switch 2 célèbrera (déjà !) son premier anniversaire, et la nouvelle console du géant japonais est toujours orpheline de YouTube, contrairement à sa grande soeur, qui en est équipée depuis 2018. Mais cela pourrait bien très vite changer.
Lancée en juin 2025, la Nintendo Switch 2 est le strict prolongement de sa grande soeur. Une version plus grande, plus puissante, et qui est en mesure de lire la grande majorité des jeux déjà disponibles depuis 2017, à quelques exceptions près toutefois.
Toujours quelques limitations pour la Switch 2
En effet, si la Nintendo Switch 2 est un compagnon idéal pour redécouvrir certains titres de la génération précédente (certains présentant de très nettes améliorations, y compris via des mises à jour gratuites), la nouvelle console du petit artisan japonais affiche également quelques limites, avec toujours une liste de « jeux présentant des problèmes qui affectent la progression sur Nintendo Switch 2 ».
Parmi les titres qui posent problème, beaucoup de jeux relativement obscurs ou confidentiels, mais également une application employée pourtant quotidiennement par des millions d'utilisateurs dans le monde entier : YouTube.
Impossible donc d'utiliser sa console fétiche pour profiter pleinement de la plateforme, en mode TV comme en mode nomade.
YouTube sur Nintendo Switch 2 en février ?
En octobre dernier, Google indiquait : « YouTube n’est pas encore disponible sur Nintendo Switch 2, mais nous espérons pouvoir lancer l’application bientôt. » À ce jour pourtant, YouTube n'est toujours pas fonctionnel sur Nintendo Switch 2.
L'application est téléchargeable, mais un message d'erreur intervient irrémédiablement à chaque lancement. Selon de récentes rumeurs, l'activation de YouTube sur Switch 2 devrait intervenir dans le courant de ce mois de février.
Un Nintendo Direct pourrait être diffusé dès cette semaine, permettant (entre autres) au géant nippon de confirmer ce retour pour le moins attendu, pas moins de 8 mois après la commercialisation de la console.
Rappelons qu'avec la première Nintendo Switch, il avait fallu à l'époque patienter plus d’un an et demi (jusqu’en novembre 2018), avant que les joueurs ne puissent enfin visionner leurs vidéos favorites directement sur leur console Nintendo.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse