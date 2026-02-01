Il ne s'agit plus d'un secret de polichinelle, mais des fois que vous doutiez de son existence, c'est ASUS qui nous « parle » du Ryzen 9 9950X3Dv2.
Si ce n'est sans doute pas la nouvelle du siècle, il est tout de même amusant de voir presque toute l'industrie évoquer un processeur dont AMD ne souhaite pas encore confirmer de manière claire et précise l'existence.
Pas encore officiellement annoncé par AMD
Souvenez-vous, au cours du dernier CES de Las Vegas qui s'est tenu du 6 au 9 janvier 2026 dans le Nevada, AMD avait surpris son monde. En effet, depuis des semaines, on ne parlait plus que des Ryzen X3D « v2 » de la firme américaine.
Toutefois, si le Ryzen 7 9850X3D a bien été de sorti, largement présenté par les principaux responsables de la société, il n'a nullement été question du second processeur de cette seconde vague, le Ryzen 9 9950X3D2. Encore mystérieuse, cette puce doit pourtant marquer une petite révolution pour AMD du fait de son intégration innovation de la technologie 3D Vertical Cache.
Ce cache supplémentaire qui arrive comme « empilé » – d'où le Vertical – sur le CCD des puces AMD n'était pour le moment associé qu'à un seul des deux CCD des processeurs les plus musclés de la firme. Sur le papier en tout cas, le Ryzen 9 9950X3D2 doit changer cela en autorisant l'association de 3D Vertical Cache sur chacun des CCD, soit jusqu'à 192 Mo de cache combiné L2+L3 !
Mais si ASUS dispose d'un dossier à son nom…
Quelques jours après cette relative déception de ne pas voir débouler ce Ryzen 9 9950X3D2 lors du CES 2026, AMD a eu l'occasion de confirmer à certains de nos confrères que « pour une telle puce, il faut rester à l'écoute ».
Si on peut appréciser l'art et la manière d'AMD pour tout et ne rien dire à la fois, nous ne sommes pas dupes : le Ryzen 9 995X3D2 est bel et bien en préparation, c'est sans doute simplement le timing qui ne collait pas aux objectifs d'AMD. Il est vrai qu'il serait dommage de faire de l'ombre au lancement du Ryzen 7 9850X3D dont nous venons d'ailleurs de publier le test.
De plus, le Ryzen 9 9950X3D est encore bien vaillant et le remplacer par une modèle lourdement équipé en cache X3D ne serait pas bon pour ses ventes. Il n'est toutefois pas toujours possible de garder ce genre de « secrets » et il sera justement bien possible de parler de « secret le plus mal gardé de l'histoire » avec cette qui est l'objet d'une fuite… majeure !
Au travers d'une vidéo à destination du public chinois, c'est Tony Yu, le directeur général d'ASUS Chine lui-même, qui bien involontairement est venu confirmer l'existence du processeur : alors qu'il évoquait la fréquence atteinte par le Ryzen 7 9850X3D avec une solide solution de refroidissement, on a pu apercevoir le bureau de son Windows avec un dossier pas le moins du monde équivoque.
Intitulé « 9950X3D2 », le dossier en question trône aux côté de dossiers portant le nom de « 9850X3D » ou « 9850X3D 5600 ». Bien sûr, on peut imaginer que Tony Yu range dans ce dossier toutes le rumeurs à propos de cette puce… mais il y a tout de même bien plus de chances qu'il s'agissent d'un dossier de travail et que, peut-être, Tony Yu dispose même déjà de ce processeur.