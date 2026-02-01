De plus, le Ryzen 9 9950X3D est encore bien vaillant et le remplacer par une modèle lourdement équipé en cache X3D ne serait pas bon pour ses ventes. Il n'est toutefois pas toujours possible de garder ce genre de « secrets » et il sera justement bien possible de parler de « secret le plus mal gardé de l'histoire » avec cette qui est l'objet d'une fuite… majeure !

Au travers d'une vidéo à destination du public chinois, c'est Tony Yu, le directeur général d'ASUS Chine lui-même, qui bien involontairement est venu confirmer l'existence du processeur : alors qu'il évoquait la fréquence atteinte par le Ryzen 7 9850X3D avec une solide solution de refroidissement, on a pu apercevoir le bureau de son Windows avec un dossier pas le moins du monde équivoque.

Intitulé « 9950X3D2 », le dossier en question trône aux côté de dossiers portant le nom de « 9850X3D » ou « 9850X3D 5600 ». Bien sûr, on peut imaginer que Tony Yu range dans ce dossier toutes le rumeurs à propos de cette puce… mais il y a tout de même bien plus de chances qu'il s'agissent d'un dossier de travail et que, peut-être, Tony Yu dispose même déjà de ce processeur.