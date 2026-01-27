Alors que RDNA 4 devait être la dernière architecture graphique avant un grand chambardement, c'est RDNA 3.5 qui fait parler d'elle aujourd'hui.
Si elle n'a plus réellement le vente en poupe du côté des cartes graphiques dédiées, l'architecture RDNA 3.5 reste la pierre angulaire pour les APU d'AMD et elle pourrait donc être utilisée encore de nombreuses années.
Plus de cinq ans de durée de vie pour RDNA 3.5
L'illustration publiée par Kepler_L2 sur la plateforme X n'est pas une diapositive issue de documents internes d'AMD. Il s'agit d'une image créée avec le soutien de l'IA générative, mais cela n'enlève rien aux informations qu'elle renvoie.
En effet, souvent bien informé, Kepler_L2 met ainsi en parallèle les feuilles de route d'AMD et d'Intel en ce qui concerne le graphique intégré aux CPU. Des feuilles de route radicalement différentes avec, une certaine multplication des architectures du côté Intel et, en particulier, l'arrivée d'un « NVIDIA integrated » à l'horizon « 2028+ »… autrement dit, on a encore le temps.
En revanche, du côté d'AMD les choses semblent calmes, très calmes même et si RDNA 3.5 a bien été introduite en milieu d'année 2024, elle semble prête pour durer beaucoup plus longtemps que ses ancêtres RDNA 2 et RDNA 3. Là, il était question d'une durée de vie de plus ou moins un an quand RDNA 3.5 devrait au moins tripler ce chiffre.
Un remplacement très progressif
Nous manquons évidemment de précisions, mais la feuille de route publiée par Kepler_L2 souligne que RDNA 3.5 serait donc encore d'actualité sur ce même horizon « 2028+ » soit au moins jusqu'en 2029 et, ce faisant, plus de quatre ans après son introduction.
Attention, il convient toutefois de préciser que cette feuille de route n'a tout d'abord rien d'officiel et qu'AMD peut évidemment largement revoir ses plans. Plus important, il n'est pas ici question d'une feuille de route complète et les informations de Kepler_L2 indiquent simplement qu'AMD prévoit encore d'utiliser RDNA 3.5 dans quatre ans : par exemple sur des produits d'entrée de gamme.
Dans le même temps, il est plus que probable qu'AMD lance de nouvelles architectures pour « muscler son jeu » face à NVIDIA. Ainsi, alors que RDNA 4 est déjà bien en place côté cartes graphiques – Radeon RX 9060 XT, RX 9070 et RX 9070 XT – il est probable qu'un RDNA 5 (ou UDNA) voit le jour en 2027. Peut-être qu'il sera alors temps pour AMD de déployer RDNA 4 sur ses puces APU… alors aux côtés de RDNA 3.5 donc.