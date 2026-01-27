L'illustration publiée par Kepler_L2 sur la plateforme X n'est pas une diapositive issue de documents internes d'AMD. Il s'agit d'une image créée avec le soutien de l'IA générative, mais cela n'enlève rien aux informations qu'elle renvoie.

En effet, souvent bien informé, Kepler_L2 met ainsi en parallèle les feuilles de route d'AMD et d'Intel en ce qui concerne le graphique intégré aux CPU. Des feuilles de route radicalement différentes avec, une certaine multplication des architectures du côté Intel et, en particulier, l'arrivée d'un « NVIDIA integrated » à l'horizon « 2028+ »… autrement dit, on a encore le temps.

En revanche, du côté d'AMD les choses semblent calmes, très calmes même et si RDNA 3.5 a bien été introduite en milieu d'année 2024, elle semble prête pour durer beaucoup plus longtemps que ses ancêtres RDNA 2 et RDNA 3. Là, il était question d'une durée de vie de plus ou moins un an quand RDNA 3.5 devrait au moins tripler ce chiffre.