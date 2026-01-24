Il y a seulement quelques jours, AMD a enfin confirmé date et prix de lancement pour son nouveau processeur. Une double information que la société américaine avait étrangement éclipsé de sa présentation de début de mois, au CES.

À compter du 29 janvier 2026 à 15 heures et pour un prix public conseillé de 499 dollars, les revendeurs à travers le monde auront donc « le droit » de vendre les fameuses puces à leurs clients. « Le droit » car il n'est pas certain qu'un contrait ait été signé entre les parties et l'engagement de ne pas vendre les puces avant est essentiellement une convention.

Bien sûr, un revendeur qui ne respecterait pas cette règle serait sans doute très mal vu par AMD et, peut-être, « oublié » sur les prochains lancements. Pourtant, cela n'empêche pas quelques couacs comme celui qui vient de produire, en Suisse, avec une boutique locale.