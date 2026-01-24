Si AMD a calé la commercialisation de son Ryzen 7 9850X3D au 29 janvier 15h, il y a au moins une boutique qui a loupé le mémo.
Il semblerait que, parfois, les revendeurs ne respectent pas les dates d'embargo pourtant signées avec leurs fournisseurs. C'est ce qui vient de se produire en Suisse avec le tout nouveau processeur Ryzen 7 9850X3D d'AMD.
Vendu et expédié quelques jours trop tôt
Il y a seulement quelques jours, AMD a enfin confirmé date et prix de lancement pour son nouveau processeur. Une double information que la société américaine avait étrangement éclipsé de sa présentation de début de mois, au CES.
À compter du 29 janvier 2026 à 15 heures et pour un prix public conseillé de 499 dollars, les revendeurs à travers le monde auront donc « le droit » de vendre les fameuses puces à leurs clients. « Le droit » car il n'est pas certain qu'un contrait ait été signé entre les parties et l'engagement de ne pas vendre les puces avant est essentiellement une convention.
Bien sûr, un revendeur qui ne respecterait pas cette règle serait sans doute très mal vu par AMD et, peut-être, « oublié » sur les prochains lancements. Pourtant, cela n'empêche pas quelques couacs comme celui qui vient de produire, en Suisse, avec une boutique locale.
Pas moins de 450 francs suisses ?!
Le nom de la boutique n'est pas communiqué, mais sur Reddit, un usager donne des preuves de sa bonne fortune : il a photographié le Ryzen 7 9850X3D dans sa gangue de plastique, prenant le soin de masquer son numéro de série.
« Un revendeur local a fait une erreur en commençant à vendre en ligne trop tôt, et j'ai réussi à en obtenir un par curiosité.
450 CHF / 570 $
Il a remplacé une 7800X3D qui est maintenant installé dans un autre PC. »
L'utilisateur précise qu'il s'agit d'une erreur et pas d'une décision manifeste de devancer la date annoncée par AMD. Il indique aussi un tarif qui paraît tout de même bien plus élevé que celui promis par la firme : 570 dollars alors que le prix public conseillé est de 499 dollars ? Conversion, vente au détail et taxes ne font pas tout et vu le cours actuel du franc suisse, c'est très étonnant.
L'usager explique enfin que le Ryzen 7 9850X3D a remplacé un Ryzen 7 7800X3D avec toutefois une question qui se pose : pour être reconnu par les cartes mères AM5, la nouvelle puce a besoin d'un BIOS spécifique : les dernières versions officiellement publiées semblent déjà le prendre en charge. De notre côté, les mesures avancent et le test du Ryzen 7 9850X3D devrait être bientôt en ligne.