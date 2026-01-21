Encore presque inconnue il y a deux ans, la marque Beelink s'est maintenant fait un nom dans le monde du mini-PC. Un univers qui, d'ailleurs, prend une place de plus en plus importante chez les revendeurs.

Alors que la gamme des SER9 est disponible depuis peu, Beelink n'a pas tardé à réagir aux annonces effectuées par AMD au derniers CES de Las Vegas. En effet, si les SER9 sont conçus autour des Ryzen AI série 300, la prochaine gamme profitera bien des Ryzen AI série 400 tout juste dévoilés par la société présidée par Lisa Su, lors du CES.

Sur le papier, les Ryzen AI série 400 ne semblent toutefois être qu'une évolution minime de précédents modèles. L'idée d'AMD est de capitaliser sur le succès de l'association CPU Zen 5 et GPU RDNA 3.5 tout en boostant un peu la partie NPU afin d'être dans l'air du temps : seule cette dernière évolue pour passer de 50 à 55 voire 60 TOPS sur les Ryzen AI série 400 les plus puissants.