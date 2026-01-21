Beelink fait d'une pierre deux coups avec l'arrivée des processeurs AMD Ryzen AI série 400 dans le monde du mini-PC.
AYANEO hier, Beelink aujourd'hui, les fabricants de solutions compactes se laissent logiquement tenter par la nouvelle gamme de processeurs Ryzen AI 400 d'AMD et après une console portable, c'est un mini-PC qui se convertit.
Évolution vers plus d'IA
Encore presque inconnue il y a deux ans, la marque Beelink s'est maintenant fait un nom dans le monde du mini-PC. Un univers qui, d'ailleurs, prend une place de plus en plus importante chez les revendeurs.
Alors que la gamme des SER9 est disponible depuis peu, Beelink n'a pas tardé à réagir aux annonces effectuées par AMD au derniers CES de Las Vegas. En effet, si les SER9 sont conçus autour des Ryzen AI série 300, la prochaine gamme profitera bien des Ryzen AI série 400 tout juste dévoilés par la société présidée par Lisa Su, lors du CES.
Sur le papier, les Ryzen AI série 400 ne semblent toutefois être qu'une évolution minime de précédents modèles. L'idée d'AMD est de capitaliser sur le succès de l'association CPU Zen 5 et GPU RDNA 3.5 tout en boostant un peu la partie NPU afin d'être dans l'air du temps : seule cette dernière évolue pour passer de 50 à 55 voire 60 TOPS sur les Ryzen AI série 400 les plus puissants.
C'est d'ailleurs l'une de ces deux puces les plus puissantes que Beelink a retenue pour sa nouvelle gamme SER10 de mini-PC, le Ryzen AI 9 HX 470. Notons donc que, comme AYANEO, la marque semble faire l'impasse sur le HX 475, afin de faire quelques économies sans doute.
Ryzen AI 400 et réseau 10 GbE
La gamme SER10 ne dispose encore d'aucun tarif officiel ni d'aucune date de sortie ferme, mais lors de sa présentation, Beelink a affirmé que le lancement se ferait « bientôt », et ce, pour les deux modèles avancés.
Comme sur la gamme SER9, il est effectivement de proposer deux variantes du SER10, la Pro et la Max. Elles disposeront toutes deux du même processeur Ryzen AI 9 HX 470 avec ses 12 cœurs CPU Zen 5 et ses 16 unités de calcul GPU RDNA 3.5 (Radeon 890M). Il est également doté d'un NPU XDNA 2 qui constitue donc la principale évolution : on est sur cette puce à 55 TOPS.
Pour Beelink, l'intégration de ces nouveaux processeurs est l'occasion de revoir certains éléments de ses mini-PC. Ainsi, par rapport aux SER9, il est question de faire passer le contrôleur réseau de 2,5 GbE à… 10 GbE, excusez du peu. Pro et Max sont concernés par cette mise à jour : pas de différence entre les deux variantes pour le moment.
Les différences se situent, comme sur la gamme SER9, au niveau de la mémoire vive et de quelques accessoires. Ainsi, la RAM est soudée, non-évolutive, sur le SER10 Pro tandis que le SER10 Max dispose de barrettes SO-DIMM. Dans un cas comme dans l'autre, on parle de deux configurations possibles : 32 Go ou 64 Go de DDR5, sans autre précision.
À nouveau comme sur la gamme SER9, les SER10 Pro et Max se distinguent aussi par l'intégration d'un microphone et de hauts-parleurs. L'idée de Beelink est d'en faire un mini-PC de choix pour tout ce qui est visio-conférence. Enfin, le SER10 Pro proposera plus de choix de coloris – Frost Silver, Space Grey, Emerald Green et Amber Orange – tandis que le SER10 Max se contentera d'argent et gris.