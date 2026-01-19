En l'occurrence, c'est le cas du Dell Pro 14 Plus. Lancé pour la première fois l'an dernier, ce modèle propose depuis peu une option AMD Ryzen en complément des configurations Intel plus habituelles.

Introduite pour la première fois il y a quelques mois, et globalement passée inaperçue, cette nouveauté est une quasi première pour Dell, qui avait auparavant ignoré copieusement AMD pour ses machines vouées aux entreprises.

Comme le rappelle NotebookCheck, la firme avait bien lancé en 2018 un modèle Latitude 5495 équipé d'une puce AMD, mais ce dernier faisait figure d'exception. Les modèles Latitude commercialisés par la suite avaient en effet surtout misé sur des puces Intel, et plus marginalement sur des SoC Qualcomm.