Habituellement peu tourné vers AMD pour ses différents laptops, Dell propose depuis peu une discrète option Ryzen pour l'un de ses derniers fleurons : le Dell Pro 14 Plus, essentiellement destiné aux professionnels. Cette nouveauté sonne comme une petite victoire pour AMD, qui aura donc réussi à poser ses valises sur les modèles enterprise des trois plus gros constructeurs de laptops ces dernières années.
À eux trois, Lenovo, HP et Dell détiennent 59,5 % de parts de marché PC selon les derniers chiffres d'IDC. Alors quand l'un d'eux, tous partenaires historiques d'Intel, se décide à adopter les processeurs d'AMD sur un nouveau modèle de PC portable, c'est une petite victoire que l'on imagine savourée par la firme de Lisa Su. A fortiori quand cela concerne un modèle Pro milieu de gamme, qui ne fera peut-être pas les gros titres, mais que les entreprises sont susceptibles de pouvoir acheter en grands volumes.
Les puces AMD reviennent sur la gamme Pro de Dell
En l'occurrence, c'est le cas du Dell Pro 14 Plus. Lancé pour la première fois l'an dernier, ce modèle propose depuis peu une option AMD Ryzen en complément des configurations Intel plus habituelles.
Introduite pour la première fois il y a quelques mois, et globalement passée inaperçue, cette nouveauté est une quasi première pour Dell, qui avait auparavant ignoré copieusement AMD pour ses machines vouées aux entreprises.
Comme le rappelle NotebookCheck, la firme avait bien lancé en 2018 un modèle Latitude 5495 équipé d'une puce AMD, mais ce dernier faisait figure d'exception. Les modèles Latitude commercialisés par la suite avaient en effet surtout misé sur des puces Intel, et plus marginalement sur des SoC Qualcomm.
Un modèle diffusé à petite échelle ?
L'abandon de cette gamme l'année dernière avait permis à Dell d'introniser sa nouvelle nomenclature (parfois décriée) et d'injecter au passage plusieurs références AMD Ryzen dans sa nouvelle lignée Dell Pro, à travers le Dell Pro 14 Plus PB14255, notamment, doté d'un Ryzen 7 Pro 350, que le média spécialisé a pu tester il y a quelques jours.
On apprend d'ailleurs qu'un total de sept options AMD sont proposées sur ce modèle, allant du Ryzen 5 Pro 215 au Ryzen Ryzen AI 9 HX Pro 370. Une bonne nouvelle pour AMD, donc, qui aura réussi en quelques années à se faire une petite place sur les machines professionnelles des plus trois gros constructeurs mondiaux. On pense notamment à certains modèles Lenovo ThinkPad et HP EliteBook.
De notre côté, il nous paraît toutefois important de signaler que la diffusion de ce Dell Pro 14 Plus en version AMD semble se faire à petite échelle. Par ailleurs, Dell n'en fait pas vraiment de publicité. Cette version de l'appareil n'apparaît d'ailleurs pas, à date, sur les boutiques américaine et française de Dell.